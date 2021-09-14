11 громких премьер нового театрального сезона

Фото: театр «Особняк» Поделиться Поделиться







Валерий Фокин, Борис Акунин и Вячеслав Бутусов готовят премьеру «1881»

В новом сезоне художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин приступает к репетициям спектакля под условным названием «Два царя». Возможно и другое название — «1881». Он будет посвящен моменту перехода власти от императора Александра II к Александру III. Специально для этого проекта Борис Акунин написал пьесу, а рок-музыкант Вячеслав Бутусов, впервые работающий для театра, — музыку.

Премьера планируется в конце сезона, и, возможно, она будет приурочена ко дню рождения Петра I.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Венгерский режиссер Атилла Виднянский ставит Кафку

Уже восьмой год Валерий Фокин сотрудничает с Атиллой Виднянским, знаменитым на весь мир художественным руководителем Венгерского национального театра. Театры часто ездили друг к другу на гастроли и планируют продолжать при первой же возможности. В 2016 году Виднянский поставил в Александринском театре «Преступление и наказание», в этом выпускает «Процесс» по роману Франца Кафки. Идея поставить именно этого автора принадлежит Фокину, и она понравилась венгерскому режиссеру. В спектакле будет занято около 25 человек, а главную роль исполнит Иван Трус, белорусский актер, недавно вошедший в труппу Александринки.

Премьера ожидается в ноябре 2021 г.



Андрей Могучий начинает репетиции спектакля по рассказам Шукшина с Ниной Усатовой в главной роли

Нина Усатова, по-настоящему народная артистка России, уже снялась в фильме по рассказам Василия Шукшина «Охота жить» Сергея Никоненко, друга писателя. Больше того, Алтайский край для нее не чужой — она родилась на станции Малиновое Озеро Михайловского района Алтайского края. Для Андрея Могучего это первое обращение к прозе советского писателя.



Премьера планируется до Нового года.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Литовский режиссер Оскарас Коршуновас ставит Хармса

Даниил Хармс для легендарного литовского режиссера Оскараса Коршуноваса — особенный автор. Первые четыре спектакля режиссера были по его текстам, да и саму пьесу «Елизавета Бам» он ставил трижды в разные годы и в разных театрах. На сцене БДТ петербуржцы увидят четвертую версию спектакля. Известно, что постановочная группа — вся литовская, а роли сыграют в основном молодые артисты БДТ.

Точная дата премьеры пока не названа, однако выпуск предполагается в этом сезоне.



Лев Додин начинает работу над «Чайкой» Чехова и «Все кончено» Олби одновременно

Те, кто ходил в Театр МДТ еще в прошлом веке, помнят «Чайку» Льва Додина, где блистательно дебютировала Ксения Раппопорт. Спустя 25 лет художественный руководитель МДТ вновь обращается к Чехову, однако вовсе не собирается восстанавливать старую постановку: время изменилось, и он начинает исследование заново. Параллельно этой работе он обратился к довольно трагической пьесе американского драматурга Эдварда Олби «Все кончено», где меняет акценты и в беспросветной тьме созданного Олби мира ищет неожиданные свет и доброту. Распределение ролей по традиции держится в секрете, зато известно, что сценографом и соавтором Льва Додина по-прежнему останется Александр Боровский.



Точные даты премьер неизвестны.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Анджей Бубень назначил Лауру Пицхелаури на роль Марии Склодовской-Кюри

Польский режиссер Анджей Бубень, много работающий в Петербурге, поставит в Театре им. Ленсовета документальный спектакль «В лучах», посвященный легендарной женщине — Марии Склодовской-Кюри. Первооткрывательница радиоактивности, дважды лауреат Нобелевской премии (по физике и по химии), первая женщина-профессор, первая женщина-преподавательница Сорбонны, она была при этом любящей женой и преданной матерью. Анджей Бубень называет ее жизнь «причудливой формулой человеческой души, неразгаданной и поныне». Главную роль исполнит Лаура Пицхелаури, а также Валентина Сизоненко.

Премьера запланирована на 6 и 7 ноября.



Фото: Лаура Пицхелаури, фото предоставлено театром Ленсовета Поделиться Поделиться







Дмитрий Волкострелов поставил новую пьесу Павла Пряжко «Ленточки» о белорусских протестах

Более радикального спектакля о белорусских протестах, чем «Ленточки», сложно себе представить. Павел Пряжко, белорус и очевидец событий, создал пьесу из фотографий и записи монолога сотрудников ЖКХ. Это самый тихий спектакль о протестах, который может быть. Возникает мир, лишенный звука, — театральный критик Владимир Кантор сравнил его со строчкой из Мандельштама: «Мы живем, под собою не чуя страны, / Наши речи за десять шагов не слышны». Минималистичный спектакль театра post погружает именно в такое состояние — немого ужаса перед происходящим.



Премьера состоялась в конце августа 2021 г.



Фото: https://vk.com/teatrpost Поделиться Поделиться







Борис Павлович приглашает в «Лес». Пьеса Островского тут ни при чем

Борис Павлович кажется одним из самых востребованных режиссеров сегодня: у него выходит премьера в «МДТ—театре Европы», идут репетиции новых спектаклей в Таллине и Петербурге одновременно. Сейчас помимо традиционных спектаклей он работает над принципиально новым по форме проектом, вдохновленным философией Владимира Бибихина и его книгой «Лес». Идея в том, что в городе спонтанно возникают «акты» с разным составом актёров, разной продолжительности, разной формы, которые, как деревья в лесу, не имеют иерархии: их можно смотреть в любом порядке. В первой сессии запланировано 12 моноспектаклей и дуэтов участников проекта «Разговоры», Социально-художественного театра и независимых актеров. Места действия — от действующего вуза до бутик-отеля и рок-клуба, а зрителям уготована особая роль.

Запуск проекта ожидается в середине октября 2021 г.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Инженерный театр «АХЕ» переносит «Фауста» из куба театра в музей



Как для Оскараса Коршуноваса Хармс — любимый автор, так и Максим Исаев и Павел Семченко из «АХЕ» постоянно возвращаются к «Фаусту» Гете. Это будет уже пятая версия — и абсолютно новое прочтение мифа, а произойдет это в Музее музыки в Шереметевском дворце. Пространство дворца будет заполнено «идеальным спектаклем-инсталляцией, в которой стихии становятся объектами, объекты — элементами игры, а игра — бесконечным экспонатом музея, к которому хочется возвращаться как к Моне Лизе». Название у проекта тоже новое — «Протофауст».

Премьера запланирована в рамках фестиваля «Дягилев P.S.» 10 ноября.



Фото: akhe.ru/ Поделиться Поделиться







«Особняк» выпускает кукольно-цирковой спектакль

После успеха «Комнаты Герды» — моноспектакля Алисы Олейник в постановке Яны Туминой, за который актриса получила «Золотую маску», — в театре «Особняк» начало крепнуть направление, связанное с театром кукол. Актриса решила дебютировать как режиссер и создает новый спектакль «Цирк Умвельт» — о нищем цирке, где «от метафизического ветра человека защищает лишь тонкое, заштопанное полотнище шатра». Это история про то, как израненные физически и душевно существа каким-то невероятным образом обретают внутреннюю силу и возвращаются к своей природе.



Специально для «Особняка» художник Сергей Корытов с большой командой технологов из Imagineers.workshop создает кукол с помощью 3D-сканера, 3D-печати, силикона и других материалов по технологии, которая раньше использовались лишь в высокобюджетном кино.

Премьера спектакля планируется в этом сезоне.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Pop-up театр разыскивает любовные письма петербуржцев

Новый променад-спектакль Семена Александровского, влюбленного в новые театральные формы, станет, наверное, одним из самых дорогих и масштабных опытов в его карьере: он специально с нуля разработал приложение для этого. Идея заключается в том, что в Петербурге есть сотни адресов, где жили оставшиеся в истории люди — и каждый из них писал любовные письма. Участники смогут переходить от одного дома к другому, слушая письма разных эпох, либо выбирать определенное время. На втором этапе проекта уже сами горожане смогут загружать письма своих бабушек и дедушек, мам и пап, привязывая их к адресам, где они жили. Уже известно, что часть писем озвучили Анна Озеркова, Александр Малич, Елизавета Боярская, Карина Разумовская и Илья Дель.

Услышать любовные письма можно будет уже этой осенью.



Софья Козич, специально для «Фонтанки.ру»

