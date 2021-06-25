Вячеслав Бутусов напишет музыку к премьере «Два царя» по пьесе Бориса Акунина для Александринского театра

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на пресс-конференции 25 июня объявил, что в новом театральном сезоне приступит к репетициям нового спектакля «Два царя» по пьесе Бориса Акунина в сотрудничестве с рок-музыкантом Вячеславом Бутусовым.



Название «Два царя» — рабочее, возможно, спектакль будет называться «1881». Он посвящен событиям, связанным со смертью императора Александра II и переходом власти Александру III. Сейчас идет работа над художественным оформлением и над созданием музыки к спектаклю.