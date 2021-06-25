Вячеслав Бутусов напишет музыку к премьере «Два царя» по пьесе Бориса Акунина для Александринского театра

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин на пресс-конференции 25 июня объявил, что в новом театральном сезоне приступит к репетициям нового спектакля «Два царя» по пьесе Бориса Акунина в сотрудничестве с рок-музыкантом Вячеславом Бутусовым.
Название «Два царя» — рабочее, возможно, спектакль будет называться «1881». Он посвящен событиям, связанным со смертью императора Александра II и переходом власти Александру III. Сейчас идет работа над художественным оформлением и над созданием музыки к спектаклю.
«Первый вариант пьесы Бориса Акунина готов, и мне он нравится, — рассказал Валерий Фокин. — Я начну репетировать в следующем сезоне. Сейчас идет активная подготовка, мы работаем с художником и с композитором. Им будет известный музыкант Вячеслав Бутусов. Это его в какой-то степени дебют: он человек развитой, работал с симфоническим оркестром, но сотрудничество с драматическим театром станет одним из первых опытов».
Премьера запланирована ближе к лету 2022 года и станет своеобразным подарком ко дню рождения Петра I.