7 сентября в БДТ им. Г.А. Товстоногова прошел сбор труппы перед открытием нового сезона с участием Алисы Фрейндлих, Георгия Штиля и других знаменитых актеров труппы. Встреча прошла в фойе основного здания театра: Андрей Могучий надеется, что ничто не помешает вернуться на историческую сцену театра уже в ноябре 2021 года. Пока сезон начинают с гастролей в Москве в ожидании завершения ремонтных работ.

В планах театра на новый сезон — шесть премьер и дипломные спектакли выпускников режиссерской мастерской Андрея Могучего. До Нового года худрук собирается выпустить премьеру по рассказам Василия Шукшина с Ниной Усатовой в главной роли. Это не первая работа с рассказами Шукшина в ее карьере: она снималась в фильме по его рассказам «Охота жить» Сергея Никоненко, друга Василия Шукшина. Больше того, Алтайский край для нее родной — она родилась в поселке Малиновое Озеро.



У Светланы Крючковой также будет премьера — Роман Мархолиа поставит на нее «Привидения» Генрика Ибсена. Тандем Крючковой и Мархолиа сложился давно: это уже третий совместный спектакль в БДТ после «Игрока» по роману Достоевского и «Жизнь впереди» по роману Ромена Гари.

Фото: Фото Стаса Левшина/предоставлено БДТ им. Г.А. Товстоногова Фото: Фото Стаса Левшина/предоставлено БДТ им. Г.А. Товстоногова Фото: Фото Стаса Левшина/предоставлено БДТ им. Г.А. Товстоногова Фото: Фото Стаса Левшина/предоставлено БДТ им. Г.А. Товстоногова Поделиться Поделиться







Две следующие премьеры основной сцены связаны с режиссерами-иностранцами: Оскарас Коршуновас из Литвы и Мотои Миура из Японии наконец смогут приехать в Россию со своими постановочными командами. По словам Андрея Могучего, кастинг решено было провести заново из-за вынужденной паузы. Коршуновас поставит произведения Хармса — спектакль получил название «Елизавета Бам», а Мотои Миура — «Преступление и наказание» по Достоевскому.

Вторую сцену БДТ на Каменноостровском тоже ждет обновление репертуара. Продолжается проект «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре»: Евгения Сафонова поставит «Бесчестье» южноафриканского автора, лауреата Нобелевской премии Джона Максвелла Кутзее, а Денис Хуснияров — вторую часть театрального сериала «В поисках утраченного времени» по роману Марселя Пруста в инсценировке Аси Волошиной.

