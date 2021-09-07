«На сегодняшний момент проведена колоссальнейшая работа по гидроизоляции подвала. Стояла основная задача остановить подземную реку. Работа выполнена практически в полном объеме, порядка 95%. Поступление воды остановлено полностью, ведутся работы по пусконаладке, обратному монтажу оборудования и частичной отделке», — рассказал Подольский журналистам во время осмотра подвальных помещений здания.

Работы по подвальным помещениям театра выполняются в рамках двух контрактов на общую сумму чуть более миллиарда рублей.

Кроме того, продолжается ремонт на крыше. «Кровля сейчас в процессе работы, кровля у нас по контракту с 2023 года тоже будет восстановлена», — уточнил представитель Минкульта. Он пояснил, что эти работы будут вестись, исходя из графика театра, и не помешают проведению спектаклей.



«Я должен сказать, что строители в этот раз попались неплохие. Вроде бы все идет по плану. Я вижу каждый день — работают они день и ночь, день и ночь... Вижу их рвение, честность. Тьфу-тьфу-тьфу», — отметил во время торжественной части худрук БДТ Андрей Могучий.



Директор театра Татьяна Архипова рассказала, что ранее пространство под сценой было затоплено.



«Был слой воды, сейчас вы видите здесь идеально сухой пол, он выдержал все испытания, которые здесь проводились. В ближайшее время до середины ноября все должно вернуться на места, сцена должна заработать», — сказала она.



По контракту гарантия на работы составляет пять лет, на использованные материалы — до 50 лет.



По словам представителя министерства, в будущем планируется организовать мониторинг за состоянием здания.

