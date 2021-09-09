Лев Додин рассказал, что поставит в МДТ в новом сезоне

Художественный руководитель МДТ Лев Додин перед сбором труппы по случаю начала нового сезона поделился планами театра. Зрителей ожидают четыре премьеры, две из которых поставит он сам.

Первая — это «Чайка» Чехова.

«Что получится — не знаю, — признался режиссер. — Двадцать пять лет назад мы ставили эту пьесу, и этот спектакль я очень люблю и вспоминаю часто. Но сегодня [появились] какие-то совсем новые мысли, совсем новые ощущения и представления в связи с этой историей».

Второй предстоящий спектакль — «Все кончено» американского драматурга Эдварда Олби. Худрук МДТ подчеркнул, что это «очень сложная, странная пьеса с грустным, печальным названием», но у него есть желание «в этой грусти и печали найти свет и доброту» — хотя обычно это мало кому удается.



Додин вновь ставит вместе со сценографом Александром Боровским и говорит, что «вне его» для себя новых работ не представляет. Распределение ролей традиционно держится в секрете. По словам режиссера, это один из принципов работы МДТ.

«Как известно, мы намечаем компании, которые работают над спектаклями, иногда представляем себе, кто с какой ролью может быть связан, но в ходе работы часто происходит перемены, открытия, обнаружения, — поделился он. — Скажем, в «Братьях Карамазовых», премьере прошлого сезона, практически все участники спектакля перепробовали все. Правда, мы работали четыре года».

Еще одна премьера — «Город Эн» Леонида Добычина в постановке Бориса Павловича — состоится совсем скоро, уже в середине сентября.

«Это довольно мало известный писатель, в какой-то мере, из дальнего круга Хармса, писатель с трагической судьбой, — рассказал Додин. — В 30-х годах его подвергли остракизму после написания этого романа на заседании Союза советских писателей в ленинградском отделении, и после этого он, потрясенный этим обсуждением, бросился в Фонтанку. Вот такая трагическая история. И спектакль рассказывает и об истории Добычина, и представляет сам роман. Борис Павлович для нас — новый режиссер, но очень известный мастер, и нам это интересно».

