автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин открыл свою Школу-студию в Российском государственном институте сценических искусств. Первая встреча курса с мастером прошла днем 31 августа во дворике Учебного театра на Моховой.

Додин набрал курс после 14-летнего перерыва. До этого, даже при всём желании, качественно заниматься было бы попросту негде: школу-студию режиссёр какое-то время планировал открыть в пространстве второй сцены МДТ, проект которой так и не был реализован, здания же РГИСИ долгие годы находились в плачевном состоянии. Ремонт на Моховой начался лишь в 2019 году.



«Наталья Владимировна (Пахомова, ректор РГИСИ. — Прим. ред.) меня поймала на слове буквально, сказала: «А если мы построим для вас "квартиру", "маленький дом"?» И я, честно говоря, не веря в это, легкомысленно сказал: «Да, я тогда попробую начать». Думал, это произойдёт ещё через год… и ещё через год..., — вспомнил режиссёр о том, как и почему вновь вернулся в преподавание, — Но произошло чудо, которому, я не знаю, радоваться или огорчаться. Начинать тревожно, но попытаемся сегодня начать. Решили, что это должна быть маленькая школа-студия», — отметил Додин.

Названное худруком МДТ «чудо» заключается в том, что после разговора с руководством института часть аудиторий была полностью отремонтирована и оснащена оборудованием согласно его пожеланиям уже к осени 2021 года.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Условия у студентов Додина будут далеки от стандартных. Курс будет учиться по особой, специально разработанной программе: в первую очередь студия призвана стать пространством, где у начинающих актёров будет возможность развивать художественное мировоззрение. Школа, как отметил Додин, на выходе должна дать гораздо больше, чем просто профессию.



«В традиционном институте есть разделение — некое актёрское мастерство, которое всегда считается самым главным, некие технологические дисциплины там уже вторичны, а теория, общеобразовательные дисциплины — третичны. Мне кажется, что есть одно понятие, всеобъемлющее, — основы сценического искусства. В эти основы входит всё и, прежде всего, начинается с культуры. Мы часть огромного айсберга, и не с нас всё начинается, — поделился своим взглядом на обучение Додин. — Вот почему у нас нет предметов "история русского театра", "история западного театра", "мифология". У нас есть "сценическое искусство — мифология", "сценическое искусство — история театра", "сценическое искусство — драма"».

Как считает художественный руководитель МДТ, будущие актёры должны получить не только базовое классическое «университетское» образование, но также «огромный запас не технологических, а «жизни-тела, голоса, ума, и отсюда души» знаний.

«Хочется избежать понятия «актёрское мастерство», потому что человек ещё ничего не умеет, а уже занимается мастерством. Пусть позанимается основами», — сказал Додин.

На открытие экспериментальной Школы-студии в РГИСИ пришли артисты Театра МДТ, среди них — Сергей Курышев и Ирина Тычинина. Другие звёздные ученики мастера — Игорь Коняев, Данила Козловский — лично присутствовать не смогли, но записали видеообращения.

Елизавета Боярская прислала ролик, в котором назвала поступление на курс Додина определяющим событием в жизни, когда-то сформировавшим её «характер, душу, поступки, ход мыслей и окружение».

Обновлённые помещения Школы-студии Льва Додина начинаются с 319 кабинета — того самого, где учились все предыдущие студенты мастера. Каждую из групп режиссёра в театральной среде принято называть не по годам окончания учёбы, а по главной большой учебной работе. Так, был выпуск «Клаустрофобии», «Gaudeamus», «Жизни и судьбы», «Братьев и сестёр».

В этом году в Театральной академии РГИСИ курсы набрали также режиссеры Валерий Фокин и Андрей Могучий. Каждый из них будет заниматься со студентами при своих театрах. Студентов принял и главный художник БДТ, легендарный Эдуард Кочергин. На бюджет к Додину могли пройти лишь 16 человек. Всего в группе 24 студента.



На факультете театра кукол курс набрала лауреат «Золотой маски» Яна Тумина.

