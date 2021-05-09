Сразу три знаменитых режиссера в этом году наберут студентов в Петербурге — Додин, Фокин и Могучий

Решения о наборе курса художественного руководителя МДТ Льва Додина, из мастерской которого вышли такие знаменитые актеры, как Елизавета Боярская и Данила Козловский, всегда ждут с большой надеждой, и происходит это нечасто. По данным «Фонтанки», к этому году были полностью отремонтированы и оснащены световым и звуковым оборудованием аудитории в РГИСИ согласно его пожеланиям. Мастерская будет называться «Школа-студия Льва Додина», для нее составлен особый учебный план. Только 16 человек смогут попасть на бюджетные места.

В этом году в Театральной академии — РГИСИ курсы наберут сразу три ведущих режиссера города: Валерий Фокин (Александринский театр), Лев Додин (МДТ) и Андрей Могучий (БДТ). Первым об этом уникальном случае сообщил журнал «Театр» . Как уточняет издание, также на факультете театра кукол планируется курс лауреата «Золотой маски» Яны Туминой, а художников театра будет обучать главный художник БДТ Эдуард Кочергин.

Режиссеров в этом году будет обучать и Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ. Это будет его второй набор, и, как и прежде, он будет обучаться при БДТ по его авторской программе. Для Могучего очень важно обучить студентов практическим навыкам работы в реальном театре: в БДТ сейчас выпускаются сразу несколько спектаклей его студентов. Конкурс среди поступающих к Могучему будет не менее суровый, как и ко Льву Додину: есть только 10 бюджетных мест. Одновременно с Андреем Могучим набирает свой курс и главный художник БДТ легендарный Эдуард Кочергин. Квота на поступление — 14 мест.



Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра, создал новую программу в магистратуре на факультете «Мастерства сценических постановок». Называться она будет «Проектирование спектакля: драматургия и режиссура». Вместе с ним и режиссером Николаем Рощиным на курсе будет преподавать одна из лучших педагогов по драматургии в России Наталья Скороход.



При этом в институте продолжится образование и по другим специальностям. В частности, на факультете театра кукол вновь набирает курс Яна Тумина, лауреат «Золотой маски», мастер работы не только в традиционном театре, но и в инклюзивных проектах. В интервью «Фонтанке» она рассказывала, какие ценности прививает своим студентам: «Я учу, что ничто в театре не стоит того, что является понятием души, человека. Это самое ценное. Если к театру относиться как к инструменту, тогда он имеет смысл. А если относиться к нему как к профессии — чем мы занимаемся? На какую работу уходим от своих детей? Сколько времени потратили, сколько бессонных ночей, сколько не были в реальном мире, не стояли ногами на траве, не были среди птиц, а находились внутри черного кабинета, чтобы создать мир, куда придут люди и проведут час. В общем, это всё очень странно».

