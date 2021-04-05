Культурную стройку отдали Единому заказчику. Новая госкорпорация получила в ведение консерваторию и новую сцену МДТ

Реконструкцией консерватории Римского-Корсакова и возведением новой сцены Академического Малого драматического театра — театра Европы в Петербурге займется «Единый заказчик в сфере строительства».
Новая строительная супер-корпорация уже получила в ведение эти объекты, сообщил 5 апреля ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.
Всего к «Единому заказчику в сфере строительства» перешел контроль над возведением и ремонтом 26 объектов культуры в России. В их числе — Музей Мирового океана в Калининграде и филиал Александринского театра в Москве. Кроме того, компания займется реконструкцией Камерной сцены Большого театра и музейно-выставочным комплексом Третьяковской галереи. Также ей переданы пять цирков в Волгограде, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге и Твери и другие объекты. В целом компания будет работать со 121 объектом образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1,76 млн кв. м.
«Единый заказчик в сфере строительства» был зарегистрирован 1 февраля 2021 года. Компания будет отвечать за возведение объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Систему госзаказа изменили на фоне многочисленных скандалов с объектами министерства культуры в Петербурге (в частности, с Консерваторией) и других регионах. Ранее работы вела Северо-Западная дирекция Минкульта, после реорганизации она влилась в Единого заказчика.
Гендиректором корпорации стал бывший замруководителя департамента строительства Москвы Карен Оганесян. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин возглавил наблюдательный совет публично-правовой компании. Создание единого госзаказчика позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства, ранее отмечал вице-премьер.