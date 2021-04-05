Культурную стройку отдали Единому заказчику. Новая госкорпорация получила в ведение консерваторию и новую сцену МДТ

Реконструкцией консерватории Римского-Корсакова и возведением новой сцены Академического Малого драматического театра — театра Европы в Петербурге займется «Единый заказчик в сфере строительства».



Новая строительная супер-корпорация уже получила в ведение эти объекты, сообщил 5 апреля ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

Всего к «Единому заказчику в сфере строительства» перешел контроль над возведением и ремонтом 26 объектов культуры в России. В их числе — Музей Мирового океана в Калининграде и филиал Александринского театра в Москве. Кроме того, компания займется реконструкцией Камерной сцены Большого театра и музейно-выставочным комплексом Третьяковской галереи. Также ей переданы пять цирков в Волгограде, Иркутске, Воронеже, Екатеринбурге и Твери и другие объекты. В целом компания будет работать со 121 объектом образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1,76 млн кв. м.