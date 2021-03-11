БДТ могут закрыть на полгода. Со времени прошлого капремонта здания не прошло и 10 лет

Основное здание Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова может на полгода закрыться на ремонт. Такую информацию сразу несколько источников подтвердили «Фонтанке». В настоящее время сроки работ еще окончательно не определены — вопрос будет решаться с представителями минкульта, которые, как ожидается, прибудут на место для изучения вопроса.

В афише театра спектаклей на Большой сцене после 20 марта не значится. По данным одного из собеседников «Фонтанки», театр планировалось закрыть с 15 марта сроком на 6 месяцев. Речь идет об устранении замечаний после того капремонта, который проводился с 2011-го по 2014 год.

По данным собеседника, близкого к Министерству культуры, работы по контракту выполнены примерно на 60% площади. Необходимость закрытия театра связана с тем, что сейчас ремонт коснется помещений, где расположены основные сети помещений — электрика, вентиляция и т.п. Еще один источник рассказал о гидроизоляционных проблемах в здании. При этом театру предстоит решить вопрос, где играть «большие» спектакли на время ремонта основной сцены (напомним, театр также располагает площадкой Каменноостровского театра, где идут более камерные постановки). По техническим параметрам, таким как глубина сцены, а также техническая оснащенность площадки, спектаклям БДТ в полной мере может подойти только основная сцена Александринского театра. Однако там «Фонтанке» не смогли помочь с информацией, ведутся ли такие переговоры. В настоящее время на сцене Александринского кроме собственных спектаклей идут балетные постановки на правах аренды. Однако в театре не исключили возможность договоренности с БДТ. Масштабная реконструкция здания началась в 2011 году, в общей сложности на работы было потрачено 6,1 млрд рублей, подрядчиком выступили компании «БалтСтрой» и «Театрально-декорационные мастерские» («ТДМ»). Через 3,5 года коллектив театра вернулся на набережную Фонтанки. По итогам реконструкции были выявлены множественные дефекты и недочеты; заказчик, которым на тот момент была Северо-Западная дирекция Минкульта, сначала предпринимал попытки принудить руководство театра подписать акты приемки-передачи, а затем судилось с «БалтСтроем». Компания в мае 2020 года была признана банкротом, и в отношении нее было открыто конкурсное производство.