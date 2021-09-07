автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Петербурженка вакцинировалась от коронавируса в частной клинике и получила на руки желтую книжечку — «Международный сертификат о вакцинации». Рассказываем, что это и для чего нужно.

«На этапе вакцинации спросили, нужен ли мне иностранный сертификат. Я сказала «да», после получения второго компонента мне выдали такие вот желтые корки. Чем они лучше pdf-файла с «Госуслуг», я не знаю», — рассказала Олеся.



автор фото читательница «Фонтанки» Олеся Поделиться Поделиться







Это какой-то обман?

«Желтые корочки» это не какая-то подделка ушлых мошенников, а действительно международное свидетельство о вакцинации и профилактике. Это документ Всемирной организации здравоохранения, который был разработан еще в 1969 году по Международным медико-санитарным правилам. С ним хорошо знакомы те, кто, например, ездил в некоторые страны Африки. Там он нужен для внесения данных о вакцинации против желтой лихорадки.



В него можно заносить данные о вакцинации от коронавируса?

Вписать можно, но насчет «Спутника V» и других российских вакцин от коронавируса есть вопросы. В самом международном свидетельстве указано, что внесенные сведения действительны только в том случае, если применяемая вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ, а «Спутник» и другие российские вакцины утверждены пока не были.

А если в будущем «Спутник» признают?

Тогда его внесение в свидетельство не будет нарушать правила. Но и тут важно, чтобы документ был заполнен корректно. На сайте Роспотребнадзора говорится, что свидетельства о вакцинации должны быть подписаны собственноручно врачом-клиницистом или «уполномоченным работником здравоохранения, осуществляющим контроль за введением вакцины». На свидетельстве должен быть также проставлен официальный штамп учреждения, где произведена процедура, и он не принимается в качестве замены подписи.

Документ должен быть полностью заполнен на английском или французском языке, в дополнение к ним допускается третий. А любое изменение свидетельства, подчистка или незаполнение какой-либо его части могут сделать его недействительным.



Можно ли путешествовать с таким «сертификатом»?

Зарубежные страны, которые признали российские вакцины от коронавируса, и так признают распечатки с «Госуслуг» с QR-кодом и на английском языке. Скачать такой документ можно абсолютно бесплатно в личном кабинете сервиса. А европейские страны выдают свой зеленый европейский сертификат (EU DCC), который избавляет от необходимости сдавать бесконечные ПЦР-тесты и сидеть в карантинах. Поэтому пока необходимость в записи в книжечку о прививке кажется сомнительной, особенно если за выдачу такого документа просят деньги.

О том, где вакцинироваться без записи в Петербурге, — смотрите на карте мобильных пунктов здесь. А для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки в этом материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

