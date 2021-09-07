FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
4
Печать

Зачем привитым петербуржцам выдают таинственные «международные паспорта» и что они дают

Защищенным от ковида предлагают получить «международные паспорта вакцинации». В одних клиниках бесплатно, в других местах их предлагают купить. Зачем они нужны, если есть «Госуслуги»?

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
ПоделитьсяПоделиться

Петербурженка вакцинировалась от коронавируса в частной клинике и получила на руки желтую книжечку — «Международный сертификат о вакцинации». Рассказываем, что это и для чего нужно.

«На этапе вакцинации спросили, нужен ли мне иностранный сертификат. Я сказала «да», после получения второго компонента мне выдали такие вот желтые корки. Чем они лучше pdf-файла с «Госуслуг», я не знаю», — рассказала Олеся.

автор фото читательница «Фонтанки» Олеся
автор фото читательница «Фонтанки» Олеся
ПоделитьсяПоделиться

Это какой-то обман?

«Желтые корочки» это не какая-то подделка ушлых мошенников, а действительно международное свидетельство о вакцинации и профилактике. Это документ Всемирной организации здравоохранения, который был разработан еще в 1969 году по Международным медико-санитарным правилам. С ним хорошо знакомы те, кто, например, ездил в некоторые страны Африки. Там он нужен для внесения данных о вакцинации против желтой лихорадки.

В него можно заносить данные о вакцинации от коронавируса?

Вписать можно, но насчет «Спутника V» и других российских вакцин от коронавируса есть вопросы. В самом международном свидетельстве указано, что внесенные сведения действительны только в том случае, если применяемая вакцина или средство профилактики утверждены ВОЗ, а «Спутник» и другие российские вакцины утверждены пока не были.

А если в будущем «Спутник» признают?

Тогда его внесение в свидетельство не будет нарушать правила. Но и тут важно, чтобы документ был заполнен корректно. На сайте Роспотребнадзора говорится, что свидетельства о вакцинации должны быть подписаны собственноручно врачом-клиницистом или «уполномоченным работником здравоохранения, осуществляющим контроль за введением вакцины». На свидетельстве должен быть также проставлен официальный штамп учреждения, где произведена процедура, и он не принимается в качестве замены подписи.

Документ должен быть полностью заполнен на английском или французском языке, в дополнение к ним допускается третий. А любое изменение свидетельства, подчистка или незаполнение какой-либо его части могут сделать его недействительным.

Можно ли путешествовать с таким «сертификатом»?

Зарубежные страны, которые признали российские вакцины от коронавируса, и так признают распечатки с «Госуслуг» с QR-кодом и на английском языке. Скачать такой документ можно абсолютно бесплатно в личном кабинете сервиса. А европейские страны выдают свой зеленый европейский сертификат (EU DCC), который избавляет от необходимости сдавать бесконечные ПЦР-тесты и сидеть в карантинах. Поэтому пока необходимость в записи в книжечку о прививке кажется сомнительной, особенно если за выдачу такого документа просят деньги.

О том, где вакцинироваться без записи в Петербурге, — смотрите на карте мобильных пунктов здесь. А для тех, у кого есть деньги и нет желания стоять в очереди, существует и платная вакцинация. «Фонтанка» изучала расценки и сроки в этом материале.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото читательница «Фонтанки» Олеся
автор фото читательница «Фонтанки» Олеся

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

nuga
зеленый цвет в европейских ковид книжечках совпадает с зеленым цветом в зеленых сосках-значке, рожденных от королевских кровей,детей. Неужели за всем этим стоит британский королевский престол,помечая вакцинированное стадо, своим любимым зеленым цветом?
asgard
Как собачкам. Ну ну.
Павел Михайлов
"Защищенным от ковида предлагают ..."(с) дальше можно не читать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний