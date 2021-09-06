Суд Петербурга взыскал с фитнес-клуба более 300 тысяч рублей за неосторожные прыжки клиента на одной ноге

«Прыгая на одной ноге и держа друг друга за руки, тренирующиеся должны стараться вытолкнуть противника за условную границу», — объяснили в пресс-службе.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 6 сентября, пострадавший пришел на тренировку в спортивный клуб «A-Fitness». Для выполнения разминочного упражнения потребовалась работа в паре.

Калининский районный суд Петербурга вынес решение по иску местного жителя Ивана Кузнецова к ООО «Алекс Фитнес». Горожанин потребовал от компании компенсировать причиненный ему моральный вред, возместить финансовые убытки, а также выплатить штраф.

Тренер взял Кузнецова в партнеры к себе. Во время выполнения упражнения нагрузка постепенно росла. Прыгнув несколько раз, истец ощутил резкую боль в правой пятке, а затем упал. Работник клуба предположил, что у мужчины растяжение, и предложил ему растянуть стопу. После этого наставник вернулся к работе с группой, не обращая внимания на пострадавшего.



На следующий день истец обратился в травматологические отделение, поскольку боль не проходила. Горожанина госпитализировали, после этого была проведена операция.



Петербуржец попросил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.



Суд указал, что факт получения травмы ноги истцом на занятиях может подтвердить не только сам Кузнецов, но и третье лицо, а также допрошенный свидетель. Эти обстоятельства ответчику оспорить не удалось.



В итоге с ООО «Алекс Фитнес» в пользу петербуржца взыскали более 328 тысяч рублей. В сумму вошли компенсация морального вреда, расходы на медицинские услуги и такси, а также штраф.

