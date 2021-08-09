Минкульт разрешил показ «порнографического» победителя Берлинале. Но с условиями

Как 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика Capella Film, разрешение на показ удалось получить только режиссёрской версии работы. История об учительнице, которой приходится решать проблемы и выслушивать возмущения родителей учеников и руководства после того, как в сеть попадает интимный ролик с её участием, в российском прокате получит название «Безумное кино для взрослых». Секс-сцены закроют чёрными плашками.

Картину-победителя Берлинского кинофестиваля «Неудачный трах или безумное порно» режиссёра Раду Жуде всё-таки выпустят в России. Ленте, которую в ведомстве до этого сочли чересчур откровенной и нарушающей закон, выдали прокатное удостоверение: до зрителя картина дойдёт под другим названием и в отцензурированном виде.

Оригинальной версии работы Минкульт не выдал прокатное удостоверение в июне. Причиной стали «материалы, пропагандирующие порнографию».



Фильм Раду Жуде получил «Золотого медведя» в марте 2021 года. Берлинский кинофестиваль — один из самых престижных смотров в мире, он проводится с 1951 года и ориентирован на прогрессивный кинематограф. Как во время общения с прессой отметил сам румынский режиссёр, в работе он хотел показать, что «непристойности вроде порновидео — ничто по сравнению с тем, что творится вокруг нас и на что мы не обращаем внимания», общаясь с другими людьми каждый день.

В 2019 году Минкульт не выдал прокатное удостоверение некоторым частям многолетнего и многочастного труда Ильи Хржановского «ДАУ» о советском физике Льве Ландау, также найдя там «материалы, пропагандирующие порнографию». В результате фильмы режиссёр выложил онлайн. Одна из частей кинопроекты — «Дау. Наташа» — получила приз Берлинского кинофестиваля за выдающееся художественное решение в 2020 году. Кинодолгострой, который снимался почти десятилетие, был окружен громкими скандалами ещё до премьеры. Зрители и критики требовали прислушаться к жалобам некоторых актёров на насилие и неэтичное отношение на площадке. Команда режиссёров первоначально поставила задачу: происходящее в кадре должно быть не сыграно, а на самом деле «прожито» актёрами, часто непрофессиональными, сколь бы физиологичным, травмирующим, эротическим ни было действие.

