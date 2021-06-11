Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму, получившему главный приз Берлинского фестиваля

В марте 2021 года лента румынского режиссера Раду Жуде получила главный приз Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Сюжет картины-победителя строится вокруг истории школьной учительницы, чья карьера оказывается под угрозой после того, как в Сеть попадает интимный ролик с её участием. Героиню ждут разговоры с руководством учебного заведения и встреча с крайне недовольными родителями учеников.

«Принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом «в» пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения, в случае если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию», — объяснили в минкульте.

«Мы привыкли к действиям, которые в каком-то смысле более непристойные, чем эти мелкие проступки [как съемки порно для себя], — приводили «Ведомости» слова режиссера в интервью изданию Variety. — Идея была в том, чтобы столкнуть два типа непристойности и увидеть, что непристойности вроде порновидео — ничто по сравнению с тем, что творится вокруг нас и на что мы не обращаем внимания».



«Неудачный трах или безумное порно» была второй картина Раду Жуде, получившей приз в Берлине: ранее он уезжал оттуда триумфатором с картиной «Браво!» Берлинский фестиваль — один из самых известных и престижных фестивалей в мире. Он ориентирован на прогрессивный геополитический кинематограф. Проводится с 1951 года.



Ранее в январе 2021 года стало известно, что Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Доазув/Граница» режиссера Марьяны Калмыковой — одной из учениц мастерской Александра Сокурова. Речь в картине шла о территориальном конфликте между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 году. В ведомстве Ольги Любимовой сочли, что «фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности».