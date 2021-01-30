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СМИ: Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму ученицы Сокурова

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Доазув/Граница» режиссера Марьяны Калмыковой — одной из учениц мастерской Александра Сокурова. Как сообщает «Российская газета», речь в картине идет о территориальном конфликте между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 году.

Издание уточняет, что, согласно тексту отказа, датируемого 28 января 2021 года, «фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности». Режиссер, ставшая также сценаристом и оператором картины, снимала протестные акции граждан Ингушетии, требовавших отмены подписанного соглашения между главами Чеченской и Ингушской Республик.

Марьяна Калмыкова дебютировала в 2014 году с фильмом «Она ждет» в короткометражном конкурсе 25-го «Кинотавра», получив специальный диплом Гильдии киноведов и кинокритиков с формулировкой «За расширение российского кинематографического пространства».

6 декабря 2018 года Конституционный суд в Петербурге признал закон Республики Ингушетия «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» и Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в их нормативном единстве не противоречащими Конституции Российской Федерации.

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Комментарии (5)

alexpv
Русскому народу нужны фильмы типа Ёлки","Горько","самый лучший день",а от фильмов Сокурова не дай бог люди думать и анализировать начнут. Это не наш путь.
Чем дебильнее народ, тем им проще управлять. Пусть лучше ржёт над пердежными шутками, чем мыслить начнет.
gencon
Минкульт советскими методами пытается цензуру держать, при этом воруют так, как даже при Николае не позволяла себе царская знать. СССР мог себе позволять запрещать, потому что советский гражданин прилетал на советских самолётах в аэропорт обслуживаемый советской техникой, ехал на советском автобусе, смотрел на советском теревизоре как советские ракеты стремились к луне.....Сейчас же Россия это Колумбия с нефтью вместо коннабиса
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