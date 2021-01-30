СМИ: Минкульт отказал в прокатном удостоверении фильму ученицы Сокурова

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Доазув/Граница» режиссера Марьяны Калмыковой — одной из учениц мастерской Александра Сокурова. Как сообщает «Российская газета», речь в картине идет о территориальном конфликте между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой в 2018 году.



Издание уточняет, что, согласно тексту отказа, датируемого 28 января 2021 года, «фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности». Режиссер, ставшая также сценаристом и оператором картины, снимала протестные акции граждан Ингушетии, требовавших отмены подписанного соглашения между главами Чеченской и Ингушской Республик.

