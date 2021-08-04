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Наравне с трупами животных. Смольный определился, как поступать с брошенными самокатами

В Петербурге регламентируют размещение пунктов кикшеринга

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил изменения в правила благоустройства, чтобы регламентировать размещение пунктов кикшеринга. Оставленные самокаты придется убирать наравне с трупами животных.

По данным «Фонтанки», проект вводит в городские правила благоустройства понятие «пункт проката средств индивидуальной мобильности». Это «уличное оборудование, предназначенное для предоставления владельцами средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, на основании гражданско-правовых договоров в пользование физическим и юридическим лицам». Проектировать их размещение не нужно в том случае, если их площадь равна площади выделенного участка и они соответствуют эстетическим требованиям.

При этом не допускается оставление (возврат) средств индивидуальной мобильности вне пунктов проката. В уборку территорий включают вывоз таких самокатов, он идет сразу после «удаления трупов животных».

Порядок прописан отдельно. Районная администрация проводит осмотр брошенного средства передвижения с фотофиксацией и составлением акта, потом увозит его к месту хранения, которое определяет сама. Информация об этом предоставляется по телефону и на сайте. Владелец должен подать заявление по специальной форме, после чего ему выдается самокат, сигвей и т.д., действует принцип самовывоза.

«Фонтанка» подробно описывала проблему брошенных в произвольных местах арендных самокатов. Регламентировать работу кикшеринговых операторов Смольный пытается специальным соглашением, ограничивая скорость движения на самокатах по отдельным участкам уличной сети и запрещая размещать их, к примеру, в парках и вблизи вестибюлей метро.

На фоне происшествий с участием пользователей электросамокатов сервисы кикшеринга 9 июня внезапно убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. К вечеру документ был подписан. Он утвердил скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила. Соглашение запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии.

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Комментарии (26)

260843741
В принципе правильно. Оставил не там, где положено - отвечай. А уж кто там как этот самокат поставил - шутники или нет, уже не важно. Вот если довез до парковочного места, а оттуда кто-то переставил - вопрос другой. А то бросают где попало. У нас узкие улочки, так поставят на сухой части, обходи по лужам.
blackcatwhitecat
Идиотизм, как раз удобство шеринга, как траснпорта, что доехал куда нужно, и оставил, где его может взять другой человек. Сразу видно, что придумал это человек, которого возят на служебном транспорте.
Клаустрофобик
А кто у нас в городе животные?
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