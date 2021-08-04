Наравне с трупами животных. Смольный определился, как поступать с брошенными самокатами

По данным «Фонтанки», проект вводит в городские правила благоустройства понятие «пункт проката средств индивидуальной мобильности». Это «уличное оборудование, предназначенное для предоставления владельцами средств индивидуальной мобильности: самокатов, электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, на основании гражданско-правовых договоров в пользование физическим и юридическим лицам». Проектировать их размещение не нужно в том случае, если их площадь равна площади выделенного участка и они соответствуют эстетическим требованиям.

При этом не допускается оставление (возврат) средств индивидуальной мобильности вне пунктов проката. В уборку территорий включают вывоз таких самокатов, он идет сразу после «удаления трупов животных».



Порядок прописан отдельно. Районная администрация проводит осмотр брошенного средства передвижения с фотофиксацией и составлением акта, потом увозит его к месту хранения, которое определяет сама. Информация об этом предоставляется по телефону и на сайте. Владелец должен подать заявление по специальной форме, после чего ему выдается самокат, сигвей и т.д., действует принцип самовывоза.



«Фонтанка» подробно описывала проблему брошенных в произвольных местах арендных самокатов. Регламентировать работу кикшеринговых операторов Смольный пытается специальным соглашением, ограничивая скорость движения на самокатах по отдельным участкам уличной сети и запрещая размещать их, к примеру, в парках и вблизи вестибюлей метро.

