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Смольный подредактировал соглашение с самокатчиками. Новые ограничения до конца месяца вводятся в Кронштадте

Власти Петербурга ужесточили ограничения в работе кикшерингов

Петербургский комитет по транспорту актуализировал соглашение с сервисами аренды электросамокатов. Список мест, где запрещена парковка или устанавливается ограничение скорости, пополнился новыми адресами.

На смену связанным с Евро-2020 ограничениям пришли временные правила работы в Кронштадте. Они будут действовать до конца июля.

Как сообщили в пресс-службе комтранса, правки в соглашение между городом и операторами кикшеринга были внесены на заседании профильной рабочей группы 13 июля. Теперь размещать самокаты и завершать аренду нельзя не только вблизи остановок общественного транспорта, вестибюлей метро, в парках, на газонах, цветниках, но и на мостах, ряде площадей, набережных и улиц в исторической части города.

Ранее на части центральных улиц с плотным туристическим потоком было установлено скоростное ограничение 10 км/ч. После чемпионата Европы по футболу этот порог поднялся до 15 км/ч. В список адресов, где и дальше будет действовать это ограничение, добавилось несколько улиц Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. На остальной части города по прежнему разрешается ездить со скоростью не более 20 км/ч.

Кроме того, вводятся временные ограничения в Кронштадте. Там 25 июля пройдет День ВМФ. С 13 по 31 июля движение, размещение и завершение аренды будут запрещены на Якорной площади, у сада Кронштадтского Морского собора, Летнего сада, Петровского парка. Скорость перемещения по проспекту Ленина, Макаровской, Советской, Коммунистической и Красной улицам ограничена до 10 км/ч.

На фоне происшествий с участием пользователей электросамокатов сервисы кикшеринга 9 июня внезапно убрали весь свой транспорт с улиц Петербурга до подписания соглашения со Смольным о правилах их работы. К вечеру документ был подписан. Он утвердил скоростные ограничения, места запрета парковки и основные правила. Соглашение запрещает кататься по двое, обязывает самокатчиков спешиваться на пешеходных переходах, запрещает пользоваться кикшерингами несовершеннолетним и людям в нетрезвом состоянии

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Комментарии (1)

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А если я еду на велосипеде и превышаю выше упомянутые ограничения или еду на своем электросамокате, кто проконтролирует?
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