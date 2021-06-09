Самокатный блицкриг: Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге

Как сообщает 9 июня комитет по транспорту в официальном телеграм-канале, в основу документа легли рекомендации о полном запрете движения самокатов на ряде центральных улиц, об ограничении скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, включая прилегающие к Невскому проспекту, и территориях вблизи основных достопримечательностей. Также в соглашении прописана необходимость самокатчиков спешиваться при пересечении пешеходных переходов.



Полностью рекомендуется запретить движение по Невскому, Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой, Сенатской площадям, Большой Конюшенной, Малой и Большой Морской улицам, а также по Английской и Дворцовой набережным.

