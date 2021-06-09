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Самокатный блицкриг: Смольный подписал с кикшерингами соглашение о правилах работы в Петербурге

В Петербурге подписано соглашение о правилах аренды самокатов

Комитет по транспорту Петербурга подписал с крупнейшими сервисами аренды электросамокатов соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории Петербурга.

Как сообщает 9 июня комитет по транспорту в официальном телеграм-канале, в основу документа легли рекомендации о полном запрете движения самокатов на ряде центральных улиц, об ограничении скорости до 10 км/ч на улицах с плотным туристическим потоком, включая прилегающие к Невскому проспекту, и территориях вблизи основных достопримечательностей. Также в соглашении прописана необходимость самокатчиков спешиваться при пересечении пешеходных переходов.

Полностью рекомендуется запретить движение по Невскому, Адмиралтейскому проспектам, Дворцовой, Сенатской площадям, Большой Конюшенной, Малой и Большой Морской улицам, а также по Английской и Дворцовой набережным.

Утром 9 июня самокаты исчезли с улиц города. Ряд крупнейших сервисов кикшеринга заявили о приостановке работы до подписания соглашения с администрацией Петербурга. В дополнение к прописанным там правилам, на время чемпионата Европы по футболу для самокатов закроют не только Невский проспект и Дворцовую площадь, но и улицы, где будет проходить плотный поток болельщиков.

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Комментарии (27)

aaignat
Что с личными самокатами? Что с окраинами, где и сбивали детей?
265901089
Филькина грамота. Создали видимость решения проблемы, а в спальных районах будут продолжать калечить детей... Лучше и не скажешь, как в фильме "Гений": "Страна непуганных идиотов".
HomerMP
14 ноября 1896 года британский парламент отменил действовавший в течение 35 лет "Закон красного флага" (Locomotive act), согласно которому скорость безрельсовых механических транспортных средств была ограничена двумя милями в час в населенных пунктах и четырьмя - за городом. Вдобавок перед каждой самобеглой повозкой должен был идти человек с красным флагом, предупреждая о ее приближении.
Надо было перенять передовой опыт англичан и ввести норму о флаге, только красный же у нас нельзя. А вот белый был бы в самый раз.
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