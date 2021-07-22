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«Разминировали». Арбитражный суд Петербурга и области вернулся к работе после эвакуации

Проверка Арбитражного суда в Петербурге закончена

Сотрудники правоохранительных органов обследовали здание арбитража в центре Петербурга 22 июля и не нашли ничего взрывоопасного. Правосудие снова доступно.

«Разминировали», — поделились читатели «Фонтанки» итогами проверки Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. В самом суде подтвердили, что здание на улице Смольного, 6, и его окрестности безопасны: их обследовали и ничего не нашли.

Вернуться к работе сотрудники смогли в половине второго часа дня. Из-за сообщения о минировании из рабочего графика выпали примерно полтора часа.

Это не первая анонимка за день. Утром работы полиции подкинуло сообщение, после которого проверять пришлось районные и мировые суды.

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Комментарии (1)

VF812
в половине второго часа дня... о, как можно, оказывается
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