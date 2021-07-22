В Петербурге эвакуировали Арбитражный суд

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынужденно прервал работу 22 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили читатели.
Исход сотрудников из здания на улице Смольного наблюдали около полудня. К часу дня, по словам читателей, к работе ещё не вернулись. Телефоны суда молчат. «Заминировали», — уточняют нашему изданию.
Накануне бомбы искали в московских судах. В пресс-службе Мосгорсуда рассказали, что кинологи с собаками проверяли 21 здание, ничего взрывоопасного не нашли.
В Петербурге арбитражный суд — не единственный, куда сегодня вызвали сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, ещё до девяти часов утра сообщение о минировании поступило в УМВД Петроградского района. В списке были районные и мировые суды. Их проверили, никаких опасных находок сделано не было. Сейчас все они работают в штатном режиме.
Волна судебных эвакуаций накрыла Петербург осенью 2019 года. Авторы анонимок требовали 120 биткоинов, которые якобы украл православный бизнесмен Константин Малофеев. Поток тревожных сообщений постепенно сошёл на нет с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку.