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«Царица египетская» прочила Петербургу бомбовый дождь. Среди целей — суды и «Газпром Арена»

Анонимку со списком объектов бомбометания в Петербурге получили сотрудники ФСБ. В зоне особого внимания спецслужб оказались торговые центры, стадион и суды.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне утром неизвестный прислал электронное письмо от имени «террористического отдела Ankhesenamon» с обещанием отправить беспилотники на Арбитражный и Конституционный суды, четыре ТРК и заминировать стадион на Крестовском острове к 14 часам 22 июля.

Полиция и ФСБ осмотрели объекты из списка и сняли тревогу до обозначенного в анонимке времени.

Неизвестный подписался «паханом» террористического отдела. Его название Ankhesenamon — вероятно, отсылка к главной жене Тутанхамона, царице египетской Анхесенамон.

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