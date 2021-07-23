«Царица египетская» прочила Петербургу бомбовый дождь. Среди целей — суды и «Газпром Арена»

Как стало известно «Фонтанке» 23 июля, накануне утром неизвестный прислал электронное письмо от имени «террористического отдела Ankhesenamon» с обещанием отправить беспилотники на Арбитражный и Конституционный суды, четыре ТРК и заминировать стадион на Крестовском острове к 14 часам 22 июля.



Полиция и ФСБ осмотрели объекты из списка и сняли тревогу до обозначенного в анонимке времени.



Неизвестный подписался «паханом» террористического отдела. Его название Ankhesenamon — вероятно, отсылка к главной жене Тутанхамона, царице египетской Анхесенамон.

