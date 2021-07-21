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Встать, суд уйдёт. В московских судах заседания накрылись волной эвакуаций

Чёртова дюжина московских судов начала утро с эвакуации из-за угрозы взрыва. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Вынужденную прогулку обеспечили анонимные сообщения, в которых предупреждали о заложенных взрывных устройствах. К половине десятого утра бомбы искали в 10 судах, через полчаса список адресов расширился до 13.

В Мосгорсуде уточнили, что в зданиях работают кинологи с собаками. Три суда уже проверили и не нашли ничего опасного, остальные продолжают осматривать.

Петербургским судам процедура хорошо знакома: сотрудников и посетителей регулярно просили на выход с осени 2019 года, вскоре эвакуации стали рутиной. Авторы анонимок требовали 120 биткоинов, которые якобы украл православный бизнесмен Константин Малофеев. Поток тревожных сообщений постепенно сошёл на нет с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку.

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Комментарии (1)

Sergik7
На фоне всего происходящего это выглядит как распиловка бюджета
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