Встать, суд уйдёт. В московских судах заседания накрылись волной эвакуаций

Вынужденную прогулку обеспечили анонимные сообщения, в которых предупреждали о заложенных взрывных устройствах. К половине десятого утра бомбы искали в 10 судах, через полчаса список адресов расширился до 13.



В Мосгорсуде уточнили, что в зданиях работают кинологи с собаками. Три суда уже проверили и не нашли ничего опасного, остальные продолжают осматривать.



Петербургским судам процедура хорошо знакома: сотрудников и посетителей регулярно просили на выход с осени 2019 года, вскоре эвакуации стали рутиной. Авторы анонимок требовали 120 биткоинов, которые якобы украл православный бизнесмен Константин Малофеев. Поток тревожных сообщений постепенно сошёл на нет с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку.

