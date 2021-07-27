Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июля, накануне в половине четвёртого дня в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение, что в справочную службу полицейского главка позвонил неизвестный мужчина, который изменённым голосом заявил, что в городской администрации заложена бомба.
Спустя четыре минуты к зданию в Смольном проезде были направлены наряды 76-го отдела полиции, а также сотрудники ФСО. Проверка не подтвердила наличия опасных предметов. Эвакуация не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Аноним с изменённым голосом угрожал взорвать Смольный
Помещения петербургского правительства подверглись тщательной проверке из-за звонка анонима. Тот обещал взорвать здание.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 июля, накануне в половине четвёртого дня в дежурную часть ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение, что в справочную службу полицейского главка позвонил неизвестный мужчина, который изменённым голосом заявил, что в городской администрации заложена бомба.