Максим Покровский разоблачил «дьявольский план» Димы Билана

Ссора между артистами началась больше 10 дней назад, когда концерт «Ногу свело!» в пространстве Roof place в Петербурге отменили. Это произошло после того, как днем ранее на той же площадке выступал с концертом Дима Билан. На концерте поп-звезды зафиксировали нарушение антиковидных мер: зрители вставали с мест, снимали маски. Площадку временно закрыли и следующий концерт, ранее согласованный, проводить не разрешили.

13 июля на официальном youtube-канале группы «Ногу свело!» было опубликовано видео на новую песню «Дима Билан». Так конфликт рокера и поп-певца перешел в плоскость творчества.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский выступил в тот же день на своей странице в инстаграме с эмоциональной речью. Он снял свой ролик на фоне Невы — видимо, группа прибыла в Петербург выступать и уже на месте узнала неприятную новость. Срываясь на крик и мат, Максим Покровский обвинил поп-певца в неуважении к коллегам. Всю ответственность за срыв своего концерта Покровский возложил на Билана. Он упрекнул исполнителя, что тот спустился со сцены к зрителям и спровоцировал их встать с мест.



Правда, уже к вечеру рокер немного успокоился и записал следующий ролик — к тому времени с Покровским связался директор Билана Дмитрий Бушуев, и обе стороны решили не усугублять конфликт.



Однако на следующий день конфликт продолжился. Максим Покровский заявил, что ему угрожали по телефону — возможно, сам Билан. Покровский даже подал заявление в полицию.



На фоне развернувшейся в соцсетях войны между поклонниками двух артистов на все обвинения наконец ответил сам Билан. Он объяснил, что артист не может контролировать всех своих поклонников, и упрекнул Покровского в том, что тот пиарится на имени популярного певца. Чуть позже интернет наводнили смешные ролики, в котором артисты и обычные люди, подражая Покровскому, обвиняли Билана во всех своих неприятностях.

