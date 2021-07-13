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Максим Покровский разоблачил «дьявольский план» Димы Билана

13 июля на официальном youtube-канале группы «Ногу свело!» было опубликовано видео на новую песню «Дима Билан». Так конфликт рокера и поп-певца перешел в плоскость творчества.

В ролике Максим Покровский с гитарой шагает по лесной дороге. В песне звучат такие слова:

Ковидом я опустошен,

С концертом в Питер приглашен,

Но скачет в город на Неве

Билан на сказочном коне.

Ты придумал свой дьявольский план,

Дима Билан!

Ссора между артистами началась больше 10 дней назад, когда концерт «Ногу свело!» в пространстве Roof place в Петербурге отменили. Это произошло после того, как днем ранее на той же площадке выступал с концертом Дима Билан. На концерте поп-звезды зафиксировали нарушение антиковидных мер: зрители вставали с мест, снимали маски. Площадку временно закрыли и следующий концерт, ранее согласованный, проводить не разрешили.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский выступил в тот же день на своей странице в инстаграме с эмоциональной речью. Он снял свой ролик на фоне Невы — видимо, группа прибыла в Петербург выступать и уже на месте узнала неприятную новость. Срываясь на крик и мат, Максим Покровский обвинил поп-певца в неуважении к коллегам. Всю ответственность за срыв своего концерта Покровский возложил на Билана. Он упрекнул исполнителя, что тот спустился со сцены к зрителям и спровоцировал их встать с мест.

Правда, уже к вечеру рокер немного успокоился и записал следующий ролик — к тому времени с Покровским связался директор Билана Дмитрий Бушуев, и обе стороны решили не усугублять конфликт.

Однако на следующий день конфликт продолжился. Максим Покровский заявил, что ему угрожали по телефону — возможно, сам Билан. Покровский даже подал заявление в полицию.

На фоне развернувшейся в соцсетях войны между поклонниками двух артистов на все обвинения наконец ответил сам Билан. Он объяснил, что артист не может контролировать всех своих поклонников, и упрекнул Покровского в том, что тот пиарится на имени популярного певца. Чуть позже интернет наводнили смешные ролики, в котором артисты и обычные люди, подражая Покровскому, обвиняли Билана во всех своих неприятностях.

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Комментарии (1)

dimas062
Билан чистой воды "продукт", творчества там, к сожалению, кот наплакал. Максим, хоть и не молод уже, но всё же созидатель и музыкант, с довольно большой армией честных поклонников (тех что не моды ради или из-за рекламы, а просто потому что захотелось добровольно включат его послушать в машине). Поэтому в конфликте займу сторону более приятного мне человека, не так налощённого, но настоящего.
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