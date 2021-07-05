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«Билан, я тебя вежливо спрашиваю: почему горячей воды нет?» Певец ответил Покровскому комичным видео

Конфликт лидера «Ногу свело!» с Биланом вылился в юмористический ролик

Певец Дима Билан довел до абсурда конфликт с коллегой по цеху Максом Покровским и записал видео из множества мелких скетчей, в каждом из которых обвинил самого себя во всех грехах.

«Билан, почему Земля круглая?», «Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет?», «Билан, может, ответишь, почему коммуналка подорожала?», «Билан, почему доллар не по 30 рублей, как раньше?» — спрашивает на камеру артист, сменяя роли.

Конфликт двух артистов начался 2 июля после того, как из-за несоблюдения правил безопасности во время концерта Димы Билана был отменен запланированный на следующий день на этой же петербургской площадке концерт группы «Ногу свело!». Лидер коллектива Макс Покровский обвинил в произошедшем Билана. Тот, в свою очередь, заявил, что не может выполнять организационную работу во время собственного концерта и следить за слушателями. 5 июля Макс Покровский заявил об угрозах в свой адрес и подал заявление в полицию.

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Комментарии (4)

sheriff02
ну билан реально с первого залпа более красавчик в создавшемся движе. покровский изначально схож в данной ситуации с истерически тявкающей мелкой собаченкой, у которой ногу свело.
SU LUX INN
да, нужно Признать - Билан оказался крепким орешком! не дал себя Запугать угрозами судороги! сохранил покой, сон и Достаток своих поклонников!
hal9000
Да идите вы уже на пенсию...стрёмно уже это все выглядит..
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