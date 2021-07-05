Певец Дима Билан довел до абсурда конфликт с коллегой по цеху Максом Покровским и записал видео из множества мелких скетчей, в каждом из которых обвинил самого себя во всех грехах.
«Билан, почему Земля круглая?», «Билан, я тебя вежливо спрашиваю, почему горячей воды нет?», «Билан, может, ответишь, почему коммуналка подорожала?», «Билан, почему доллар не по 30 рублей, как раньше?» — спрашивает на камеру артист, сменяя роли.
Конфликт двух артистов начался 2 июля после того, как из-за несоблюдения правил безопасности во время концерта Димы Билана был отменен запланированный на следующий день на этой же петербургской площадке концерт группы «Ногу свело!». Лидер коллектива Макс Покровский обвинил в произошедшем Билана. Тот, в свою очередь, заявил, что не может выполнять организационную работу во время собственного концерта и следить за слушателями. 5 июля Макс Покровский заявил об угрозах в свой адрес и подал заявление в полицию.