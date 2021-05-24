Смертельная схватка между таксистом и водителем «Киа Сид» на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Петербурге началась из-за того, что первый «поджал» второго на оживлённом перекрёстке с неработающим светофором. О начале дорожного конфликта 24 мая «Фонтанке» рассказал читатель Сергей. Последний также показал фотографии и видеозапись с места происшествия.
«Там на этом перекрёстке не работали светофоры, мигающий жёлтый был. Поэтому машины разъезжались, как могли. «Киа Сид» сворачивал с Дальневосточного проспекта, а таксист к нему слишком близко подъехал. Так, что ему дальше было не продолжить поворот. Ну, то есть он его поджал. Водитель из «Киа Сид» вышел ругаться на таксиста. Тот тоже вышел», — описал причину ссоры Сергей.
Читатель «Фонтанки»
По его словам, после словесной перепалки между ними началась схватка. Кто её начал, он не видел, так как постепенно продолжал движение на своей машине.
«Потом, в ходе драки, они стали приближаться к моей машине, ударились об неё. Водитель «Киа Сид» был крупнее, он избивал таксиста, потому что в этой драке у него было очевидное преимущество. Он повалил его на землю, прямо у меня под окном. Кричал ему, как слышно на видео: «Ах ты за нож взялся!». Видимо, после этого таксист пырнул его ножом в грудь», — описал финал схватки Сергей.
После этого к участникам конфликта подбежали случайные очевидцы, продолжил он. У таксиста забрали нож и посадили на заднее сиденье его же машины, чтобы он не смог уехать. «Потом уже второму водителю стало плохо, он сел на асфальт, а затем лёг. Ему пытались оказать помощь. Я ещё во время драки позвонил в «112». Вскоре приехала скорая, полиция», — закончил свой рассказ читатель «Фонтанки».
О случившемся в минувшие выходные в Невском районе Петербурга ранее подробно писала «Фонтанка». Вечером 22 мая 24-летний таксист из Средней Азии на «Фольксвагене Поло» в ходе дорожного конфликта ударил своего оппонента — 26-летнего водителя «Киа Сид» — ножом. Пострадавшего госпитализировали с ранением в область сердца. Позже он скончался в больнице. Смертельная схватка также попала на камеру видеорегистратора, но с другого ракурса.
СК возбудил уголовное дело по «убойной» статье. Обвиняемого взяли под стражу до середины лета.
В сервисе «Ситимобил», к которому был подключён таксист, сложившуюся ситуацию назвали «чудовищной» и пообещали проверить таксопарк, в котором он работал.