«Там на этом перекрёстке не работали светофоры, мигающий жёлтый был. Поэтому машины разъезжались, как могли. «Киа Сид» сворачивал с Дальневосточного проспекта, а таксист к нему слишком близко подъехал. Так, что ему дальше было не продолжить поворот. Ну, то есть он его поджал. Водитель из «Киа Сид» вышел ругаться на таксиста. Тот тоже вышел», — описал причину ссоры Сергей.

Смертельная схватка между таксистом и водителем «Киа Сид» на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко в Петербурге началась из-за того, что первый «поджал» второго на оживлённом перекрёстке с неработающим светофором. О начале дорожного конфликта 24 мая «Фонтанке» рассказал читатель Сергей. Последний также показал фотографии и видеозапись с места происшествия.

По его словам, после словесной перепалки между ними началась схватка. Кто её начал, он не видел, так как постепенно продолжал движение на своей машине.



«Потом, в ходе драки, они стали приближаться к моей машине, ударились об неё. Водитель «Киа Сид» был крупнее, он избивал таксиста, потому что в этой драке у него было очевидное преимущество. Он повалил его на землю, прямо у меня под окном. Кричал ему, как слышно на видео: «Ах ты за нож взялся!». Видимо, после этого таксист пырнул его ножом в грудь», — описал финал схватки Сергей.



После этого к участникам конфликта подбежали случайные очевидцы, продолжил он. У таксиста забрали нож и посадили на заднее сиденье его же машины, чтобы он не смог уехать. «Потом уже второму водителю стало плохо, он сел на асфальт, а затем лёг. Ему пытались оказать помощь. Я ещё во время драки позвонил в «112». Вскоре приехала скорая, полиция», — закончил свой рассказ читатель «Фонтанки».