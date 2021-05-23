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Пострадавший в дорожном конфликте петербуржец умер от ножевого ранения сердца. Подозреваемый с клинком — таксист

Раненый в дорожном конфликте в Петербурге водитель скончался в больнице

26-летний водитель «КИА Сид», получивший удар ножом от другого участника дорожного движения в Невском районе Петербурга, умер в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, накануне вечером СК возбудил уголовное дело по «убойной» статье.

Подозреваемый был задержан. Как выяснилось, нож в конфликте на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко вечером 22 мая достал 24-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился за рулём «Фольксвагена Поло» и был подключен к сервису такси. Клинок своему оппоненту он вонзил прямо в грудь, задел сердце. Петербуржца в состоянии клинической смерти доставили в медучреждение, где он вскоре скончался.

Как выяснилось, в 2020 году в отношении иностранца было прекращено дело о грабеже за примирением сторон. Под административным надзором он не состоял. Напомним, накануне после нападения он пытался бежать, но очевидцы скрутили молодого человека и удерживали до приезда полиции.

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Комментарии (24)

firma
Лет семь, потом на русской женится под Пермью, двое детей, ещё в кишлаке трое, бросит и опять айда кататься в столицах. Нам остро не хватает мигрантов, помню.
Михаил Ильюшенков
Вот что значит "примирение сторон" по насильственным преступлениям. Напомню, что грабеж в отличии от кражи предусматривает или применение насилия или угрозу его применения. Этот случай- позор российской юриспруденции. Насильственные преступления должны быть наказаны всегда!!!
VOROBEJ
Ну да,а мы,русские,при всех конфликтах обнимаемся и зовем в гости.Не надо обобщать.Просто подонок.
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