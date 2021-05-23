Пострадавший в дорожном конфликте петербуржец умер от ножевого ранения сердца. Подозреваемый с клинком — таксист

Как стало известно «Фонтанке» 23 мая, накануне вечером СК возбудил уголовное дело по «убойной» статье.
Подозреваемый был задержан. Как выяснилось, нож в конфликте на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко вечером 22 мая достал 24-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он находился за рулём «Фольксвагена Поло» и был подключен к сервису такси. Клинок своему оппоненту он вонзил прямо в грудь, задел сердце. Петербуржца в состоянии клинической смерти доставили в медучреждение, где он вскоре скончался.
Как выяснилось, в 2020 году в отношении иностранца было прекращено дело о грабеже за примирением сторон. Под административным надзором он не состоял. Напомним, накануне после нападения он пытался бежать, но очевидцы скрутили молодого человека и удерживали до приезда полиции.