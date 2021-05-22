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С Дальневосточного проспекта после автомобильного конфликта увезли двух мужчин. Одного — в полицию, второго — в больницу

В Петербурге конфликт водителей закончился поножовщиной

Дорожный конфликт в Невском районе завершился кровопролитием 22 мая. Об обстоятельствах известно из уст очевидцев. На словах всё просто — не поделили дорогу, перешли на личности, затем к угрозам. Водитель южной наружности достал нож и воткнул его в оппонента.

Читатель «Фонтанки» Сергей рассказывает, что нападавший попытался уехать, но был заблокирован очевидцами и скручен. Его держали до приезда сотрудников полиции, которые заковали его в наручники и повезли в отдел.

Пострадавшего также увезли, но в больницу. В качестве напоминания о случившемся на асфальте осталась лужа крови. Водители и пешеходы также сообщают, что из-за случившегося трамваи на Дальневосточном встали.

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Комментарии (4)

pila_grigoryeva
южнорасиян нельзя в города пускать
сразу за ножи хватаются.На кулаках или словами они не привыкли общаться
только нож в спину и бежать
Alex000
Меня всегда умиляют в подобных дорожных инцидентах попытки уехать, ну или выскочить из машины и валить. Номера ж никто не отменял, регистраторы, камеры, с подводной лодки уже не соскочишь.
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