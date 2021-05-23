На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как погибший 26-летний петербуржец бьёт 24-летнего приезжего из среднеазиатской республики. Судя по тому, что попало в объектив камеры, житель Северной столицы оказался физически сильнее. Он буквально бросал оппонента, а затем скрутил. В какой момент поверженный нанёс удар ножом в область сердца горожанина, неизвестно.
После конфликта, напомним, 26-летний водитель «КИА Сид» в состоянии клинической смерти был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где вскоре скончался. Иностранец задержан, возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ.
В «Ситимобил», к сервису которых был подключен задержанный таксист, прокомментировали случившееся.