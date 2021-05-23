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В Сети появилось видео драки таксиста и водителя на Дальневосточном. Там не всё так однозначно

Смертельная схватка водителей в Петербурге началась с кулаков, а закончилась ножом

В соцсетях 23 мая опубликовали видео драки таксиста и владельца «КИА Сид» в Невском районе Петербурга. Запись сделана при помощи видеорегистратора.

На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как погибший 26-летний петербуржец бьёт 24-летнего приезжего из среднеазиатской республики. Судя по тому, что попало в объектив камеры, житель Северной столицы оказался физически сильнее. Он буквально бросал оппонента, а затем скрутил. В какой момент поверженный нанёс удар ножом в область сердца горожанина, неизвестно.

После конфликта, напомним, 26-летний водитель «КИА Сид» в состоянии клинической смерти был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, где вскоре скончался. Иностранец задержан, возбуждено уголовное дело по 105 статье УК РФ.

В «Ситимобил», к сервису которых был подключен задержанный таксист, прокомментировали случившееся.

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Комментарии (29)

кто-то страшный
Видно что погибший выходит из машины _навстречу_ уже стоящему там и что-то предъявляющему нацмену. Т.е. тот уже стоял на улице, имея при себе нож. Умышленное тут совершенно однозначно.
Kezevo
Все равно не пойму, там если и дтп то касание легкое, и что было петушиться то у аутлендера каско , если на видео он, теперь и каско не поможет жесть
Antuan Rokanten
Страшные кадры. Агрессия некоторых биомасс просто зашкаливает.
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