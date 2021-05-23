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«Ситуация чудовищная». В сервисе «Ситимобил» прокомментировали смерть водителя от ножа таксиста на Дальневосточном

«Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве

В пресс-службе сервиса «Ситимобил» прокомментировали трагедию в исполнении 24-летнего таксиста из Средней Азии в Петербурге.

В компании пообещали проверить таксопарк, в котором работал подозреваемый. Об этом «Фонтанке» сообщила представитель «Ситимобил» 23 мая.

«Ситуация чудовищная. Мы готовы оказать поддержку семье погибшего. Сделаем все возможное, чтобы виновный понёс наказание», — отметили в пресс-службе. В компании уточнили, что водитель заблокирован без права восстановления. Все данные будут переданы в правоохранительные органы по запросу.

«Водители работают с нами через таксопарки, которые в свою очередь подключаются к сервису и не являются сотрудниками компании. Сейчас проводим тщательную проверку таксопарка, в котором он работал», — рассказали в «Ситимобил».

Накануне, по данным полиции, 24-летний таксист на «Фольксвагене Поло» не поделил дорогу с 26-летним петербуржцем за рулём «КИА Сид». Выясняли отношения на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. В ход пошёл нож, гражданин соседней республики вонзил клинок в грудную клетку и попал в сердце. Пострадавший скончался в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

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Комментарии (49)

Pilat
Ну господа, ну что вы в самом деле.
Ведь вы все тут за капитализм.
А между тем именно капиталисты стонут, что им как раз не хватает этих рабочих рук из бывших наших республик.
Не хотите чтобы тут работали не граждане России, так у вас есть как минимум два варианта.
1. Занять их рабочие места.
2. Сменить строй, на следующих выборах, проголосовав за коммунистов например.
Выбирайте любой.
LiChaBaTa
80 уровень идиотизма. Логика потеряна. Но зато в тренде.
265868215
нужно законодательно ограничить перечень профессий допустимых для гастарбайтеров , пусть беломорканал капают новый какой нибудь подальше от жителей России.
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