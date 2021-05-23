«Ситуация чудовищная». В сервисе «Ситимобил» прокомментировали смерть водителя от ножа таксиста на Дальневосточном

В компании пообещали проверить таксопарк, в котором работал подозреваемый. Об этом «Фонтанке» сообщила представитель «Ситимобил» 23 мая.
«Ситуация чудовищная. Мы готовы оказать поддержку семье погибшего. Сделаем все возможное, чтобы виновный понёс наказание», — отметили в пресс-службе. В компании уточнили, что водитель заблокирован без права восстановления. Все данные будут переданы в правоохранительные органы по запросу.
«Водители работают с нами через таксопарки, которые в свою очередь подключаются к сервису и не являются сотрудниками компании. Сейчас проводим тщательную проверку таксопарка, в котором он работал», — рассказали в «Ситимобил».
Накануне, по данным полиции, 24-летний таксист на «Фольксвагене Поло» не поделил дорогу с 26-летним петербуржцем за рулём «КИА Сид». Выясняли отношения на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. В ход пошёл нож, гражданин соседней республики вонзил клинок в грудную клетку и попал в сердце. Пострадавший скончался в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.