FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +15
74.04р89.85р
А ты должен Фонду капремонта?Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Росавиация рекомендует авиакомпаниям не летать в районе палестино-израильского конфликта

Федеральное агентство воздушного транспорта России 13 мая опубликовало рекомендации в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Авиакомпаниям, которые уже и сами начали отменять рейсы, советуют подумать о прекращении полётов.

«Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок рекомендует <...> предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации», — говорится в сообщении ведомства.

Авиаперевозчикам советуют выбирать альтернативные, более безопасные маршруты и режимы полётов и постоянно мониторить информацию о потенциально опасной для полётов деятельности в зоне конфликта.

Ранее сообщалось, что рейсы 14 мая отменили «Аэрофлот», Lufthansa, Britich Airlines, American Airlines.

Эскалация конфликта началось 7 мая, когда израильская полиция пыталась контролировать проведение массовых религиозных мероприятий в Восточном Иерусалиме на фоне судебного процесса о выселении палестинских семей. Беспорядки охватили и другие города. В пригороде Тель-Авива, городе Лод, был введён режим чрезвычайной ситуации, о чём «Фонтанке» рассказал местный житель. Каждую ночь небо над Израилем озаряют ракеты ПРО, которые сбивают ракеты палестницев. Израиль сообщил о нескольких погибших и раненых. Палестинская сторона заявляет о десятках погибших. В Тель-Авиве 13 мая вновь звучат сирены.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний