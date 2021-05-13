Росавиация рекомендует авиакомпаниям не летать в районе палестино-израильского конфликта

Федеральное агентство воздушного транспорта России 13 мая опубликовало рекомендации в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Авиакомпаниям, которые уже и сами начали отменять рейсы, советуют подумать о прекращении полётов.

«Росавиация в связи с обострением ситуации в Ближневосточном регионе в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов РФ при выполнении международных воздушных перевозок рекомендует <...> предусмотреть возможность оперативного принятия решения о прекращении полетов над возникшей зоной вооруженного конфликта или вблизи нее до выпуска НОТАМ, в том числе на основе других предупреждений и доступных источников информации», — говорится в сообщении ведомства.