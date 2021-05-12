Фото: Heidi levine AP/TASS Поделиться Поделиться







Спустя четыре дня после начала беспорядков в Восточном Иерусалиме, на фоне попыток выселения палестинских семей, а также важных и для евреев, и для арабов дат, в 20 километрах от Тель-Авива было введено чрезвычайное положение. Мэр города Лод признал, что власти утратили контроль над улицами, где жгут машины и поджигают синагоги. «Фонтанка» поговорила с местным жителей Григорием Котляревским о масштабах и странностях происходящего.



— В городе Лод введено чрезвычайное положение после визита премьера Нетаньяху 11 мая. Вы там живёте. Почему режим ЧС введён именно сейчас, и как это выглядит на улицах?



— У меня нет ответа, почему режим чрезвычайного положения введён только сейчас. Но когда я в 6 утра выезжал из города, я не видел ни полиции, ни кордонов, ничего подобного. Например, когда у нас был карантин, было запрещено покидать город, всё было огорожено и стояли реальные патрули. Сейчас этого нет. Ехал утром по городу и видел следы погромов. Не от ракет. От беспорядков. Сожжённые машины, сгоревшая мебель, разбитые стёкла. Я ехал прямо по разбитым стёклам. Это следы ночных событий. Но я ехал не по центру, по окраинным частям. В городе жгли, помимо машин, синагоги, разбивали витрины магазинов. Вообще для Лода это привычная ситуация, перестрелки случаются примерно раз в неделю. Но короткие. Несколько выстрелов, и тут же сирены полиции. В последние три дня я не слышал ни одной полицейской сирены. Только перестрелки, взрывы. Сегодня ночь вообще была особенная. Бомбили всю страну. Но накануне была натуральная локальная война в Лоде. Почему ничего не происходит — непонятно. Что касается слов мэра об утрате контроля: он ещё неделю-две назад публиковал у себя в facebook, что нужно введение ЦАХАЛ в город, который устал от всех этих арабских выступлений. То есть ничего не поменялось. Он об этом говорил и продолжает говорить. Сейчас он сказал, что потерял управление. А было ли оно у него когда-то?



— Мэр Яир Ревиво прямо назвал случившееся «хрустальной ночью». То есть погромы носят именно антиеврейский характер? Магазины арабов, которых в городе треть, не громят? Горят только машины евреев?



— Если честно, не знаю. Но выглядит все так. На улицах именно арабы, вряд ли они своих будут бить. Как понять, еврейская машина или нет, — не знаю. Слухам про обрезанные кончики выхлопной трубы верить нельзя.









Situation getting out of hand in Lod. An Arab citizen shoots at Israeli police with an automatic weapon. #Israel pic.twitter.com/nxPfcAh14V — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 11, 2021





— Местные жители, с кем удалось связаться, говорят, что сегодня все на работе. То есть чрезвычайное положение не отменило привычный уклад горожан?



— Действительно, все на работе. У меня жена сходила в парикмахерскую. Всё работает, как ни в чём не бывало. Но сообщается, что в городе днём начали дежурить магавовцы (Магав — военизированное подразделение полиции Израиля, пограничная полиция — прим. ред.).



— Сообщалось о столкновениях на улицах, которые не могли быть купированы местными властями. Вы это видели сами? Когда они начались в Лоде, если на Храмовой Горе всё началось ещё 7 мая?



— У нас всё началось в ночь с 10-го на 11 мая. Был убит палестинцем местный араб. Так сообщали местные новости. Арабы считали, что полиция должна была вмешаться. Этого не произошло. Начались беспорядки. Всю ночь на 11 мая были перестрелки, грохот, взрывы. И не было полиции. Но днём 11-го всё было спокойно.



— Что требовали протестующие на улицах Лода?



— Хм, не знаю… До вашего вопроса считал, что требований не было. Для меня это было больше похоже на акцию устрашения, чем на протесты.



— Протестующие — израильтяне?



— Да, это все граждане Израиля. В новостях пишут про задержанных и прочее. Но я этого не видел и не слышал.









— Ракетные обстрелы в Лоде когда начались? Во сколько они начинаются и сколько продолжаются?



— Ракетные обстрелы начались вчера в 21 час. Продолжались всю ночь. Обстрелы шли по всей стране. В Лоде было очень много обстрелов потом в час ночи, в 3 часа ночи. В 5 уже не было у нас. Но было в Рамле, соседнем городе. До нас не долетело.



— То есть участники уличных столкновений не оглядываются на ракеты в небе?



— Не знаю. Но я слышал, что участники погромов радуются. Говорят: «Так вам и надо». Видят ракеты в небе и улюлюкают.



— Вы так чётко знаете время пусков ракет. Вам удаётся поспать там вообще?



— Сегодня не удалось. Благо такая ночь впервые за мое время здесь.



— Масштабы разрушений и количество пострадавших?



— Не могу оценить точно. Но визуально город выглядит, как после бомбёжки. Но не от упавших ракет. Я слышал про погибших отца и дочку в Лоде от ракеты. Про пострадавших на улицах во время беспорядков ничего не знаю.



Женщина вывесила флаг Израиля на балконе в Лоде перед шествием арабов. Её закидали камнями.





— Действительно «Железный Купол» полностью не спасает Лод от ракет? Сообщалось, что якобы бы технический сбой именно у вас там с системой ПРО.



— Про сбой читал какую-то русскую статью, было похоже на фантазию. Не знаю (улыбается)… Но «Железный купол» никогда полностью не спасал, насколько я знаю. Он сбивает только те ракеты, которые могут попасть в дома и жилые помещения. Да, когда ракеты выпускаются таким количеством, погрешность будет больше. Но, учитывая число выпущенных ракет и число попавших и пострадавших от них, по-моему, кощунство даже заикаться про плохую работу щита.



— Аэропорт Бен Гурион находится буквально рядом с Лодом. Что известно об изменениях в работе главного воздушного хаба Израиля?



— Его работа останавливалась на несколько часов, после чего возобновили. Это сообщали в новостях.



— Сообщалось, что была пресечена попытка переброски террористов с Востока. Якобы были уничтожены подземные тоннели, по которым они двигались. Насколько это верифицированная информация?



— Это верифицированная информация. Её обнародовал паблик, которому можно доверять. Они никогда не были пойманы на фейке. Но если они давали не точную информацию раньше, всегда потом извинялись. Я думаю, что этой информации можно доверять. Вообще Израиль в этом смысле слаб в информационной войне. Тут не догадываются, что можно так использовать ложь.



— Как вы вообще отсеиваете в этой реальности фейки от правды? Есть алгоритм?



— Хороший вопрос. Если посмотреть за последние 5–7 лет, то, что публиковал Израиль, почти всегда подтверждается. Здесь людям не приходит в голову, что мы проигрываем информационную войну просто потому, что говорим правду, а с той стороны делают странные штуки. Но я мало читаю новостные каналы.



— Эксперты указывали на несколько факторов, которые обусловили столкновения и ракетные удары. Суд по выселению палестинцев из Восточного Иерусалима, совпадение Рамадана с днём Израиля, политический кризис в Израиле, где, по сути, нет полноценного правительства после череды перевыборов, безработица после пандемии. Вы понимаете, с чего началось на этот раз?



— У нас началось с убийства, о котором я рассказал уже. Но тут, что называется, накопилось. Несколько месяцев назад взорвали в Лоде несколько израильских машин. Та же самая ситуация, что и в Иерусалиме. Незаконно построенные дома хотели убирать. Но после взрывов все разговоры на эту тему затихли.



— Войсковая наземная операция в Газе необходима?



— Не отвечу на этот вопрос. Не думаю, что это вообще имеет отношение…



Участники беспорядков собираются на улицах Лода. В кадре заметен горящий полицейский автомобиль.





— Международные наблюдатели призывают избегать провокации и пытаться договариваться. Вас что-то удивляет в международной реакции?



— Меня удивляет, что все осуждают Израиль, потому что в основном провокации с их стороны. Израиль много лет только отвечает на атаки, не атакует сам. И всё равно Израиль плохой, а палестинцы — хорошие.



— При какой ситуации вы уедете из Лод? Это вообще способ переждать горячую фазу?



— Не знаю… Мы уже полгода собираемся уехать. Мы живём в Лоде не потому, что здесь здорово. Мы были вынуждены здесь быть по семейным обстоятельствам. Собираемся съезжать. Но дело ведь не в Лоде. Хотим уехать в Эйлат на выходные. Туда не долетают ракеты с 2014 года. И пока Эйлат не трогают. Но ситуации, когда нужно всё хватать и уезжать, нет. Это не похоже на Донецк, когда бандиты с оружием грабят своих. Нет.



— На что в прошлом похоже по масштабу происходящее сейчас?



— Те, кто здесь живут подольше меня, говорят, что такой масштаб впервые со второй ливанской в 2006 году. Я сегодня слушал рассказ коллеги из Донецка, которая говорила, что ни в какое сравнение с тем, что было там — это не идёт. Сирены, предупреждающие о ракетах, воют — страшно. Они срабатывают где-то за минуту до взрыва, есть время добежать до укрытия, если хочется. В Донецке такой роскоши не было. Людей убивали и грабили в собственных квартирах. Тут громят улицы. В моей жизни, благо, не было ничего подобного. Могу сравнить со сценами из фильмов. Утренняя поездка по Лоду напоминала начало фильма «Я — легенда».



«Фонтанка.ру»

