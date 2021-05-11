Почему ракеты летят на израильтян, а извинений требует Кадыров

Предпосылки обострения
Беспорядки в Восточном Иерусалиме начались на фоне громкого судебного процесса, в котором несколько палестинских семей (около 300 человек) оспаривают решение о своём выселении из района Шейх Джарра в Восточном Иерусалиме. Международные наблюдатели в ООН заявляли, что нормы, по которым проходит выселение, применяются «дискриминационным образом». Израиль ссылается на законы 70-х годов, принятые после захвата восточного Иерусалима. Палестинцы заявляют о несправедливости законов о реституции.
Обострение совпало с важными календарными датами. У палестинцев завершается священный месяц Рамадан, а националисты израильтяне в это же время празднуют захват Восточного Иерусалима. Кроме того, эксперты по региону указывают на политический кризис в Израиле. После четвёртых выборов за два года до сих пор не сформировано правительство. Обострение так же совпало с послековидными последствиями, когда в регионе фиксируется рост безработицы, а в протестах участвует молодёжь, не связанная с политическими элитами. Одновременно отложены выборы в палестинской администрации.
7 мая
Беспорядки начались на Храмовой горе в Иерусалиме. До столкновений перед последней пятничной молитвой месяца Рамадан полиция Израиля и армия обороны Израиля направили подкрепление в Восточный Иерусалим, а также перекрыли несколько улиц в этом районе. Именно там собираются палестинцы в момент окончания Рамадана. На этот раз около мечети Аль Акса собралось до 70 тысяч человек. «Сотни подозреваемых начали кидать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности», — писала 7 мая Jerusalem Post. В тот же день издание сообщало о 12 пострадавших полицейских и 53 раненых палестинцах. По данным BBC, пострадали 6 полицейских и 163 палестинца.
8 мая
Протестующие зажгли костры у Дамасских ворот в Старом городе и забросали силовиков камнями. Полиция ответила водомётами и светошумовыми гранатами. Столкновения произошли в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах. Пострадали 205 человек, 88 протестующих были госпитализированы, сообщали BBC News со ссылкой на палестинский Красный полумесяц, который развернул полевой госпиталь на месте происшествия. С территории сектора Газа была запущена ракета. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по посту ХАМАС в южной части сектора Газа.
Реакция
Международные посредники по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС и ООН) призвали соблюдать и уважать статус-кво святых мест. «Призываем власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан. Обращаемся с призывом ко всем сторонам соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Руководство обеих сторон несет ответственность за противодействие экстремистам, а также любым проявлениям насилия и подстрекательств», — сказано в заявлении спецпредставителей квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию 9 мая.
В ночь на 10 мая глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Израиль извиниться, так как вся вина палестинцев «была в том, что они хотели помолиться». «Мы также глубоко обеспокоены возможным выселением палестинских семей, многие из которых жили в своих домах в течение нескольких поколений», — сказал в свою очередь пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. Столкновения продолжились.
10 мая
В ночь на 10 мая продолжились ракетные обстрелы. Армия обороны Израиля сообщала, что запуск семи ракет из сектора Газа вызвал срабатывание сирен в городах Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Сдерот и на местности, прилегающей к сектору Газа. Сообщалось, что ракеты были частично перехвачены системой ПРО «Железный купол». Сообщалось о раненых в результате ракетных ударов по Израилю. Маршрут шествия израильских националистов был изменён таким образом, чтобы он не пролегал в районе Храмовой горы. Директор мечети Аль-Акса Омар аль-Кесвани призвал «исламский мир помочь мечети аль-Акса после штурма мечети еврейскими поселенцами и израильской полицией». Верховный суд Израиля отложил слушания по вопросу выселения нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме. Новая дата процесса будет назначена в течение 30 дней.
11 мая
В ночь на 11 мая в сторону Израиля было выпущено свыше 150 ракет. Армия обороны Израиля сообщила, что обстрелы продолжались 10 часов подряд. «Был поражен жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении военного ведомства. В ответ армия Израиля нанесла авиаудары по Газе. Сообщалось об уничтожении не менее восьми боевиков ХАМАС. По данным израильских СМИ, удары были нанесены по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. Палестинские СМИ сообщают о гибели не менее 20 человек, включая 9 детей.
Что дальше
Хамас выдвигает Израилю ультиматум о необходимости вывода армии и полиции из Восточного Иерусалима. В настоящее время власти Израиля обсуждают возможность военизированной операции в Газе впервые после 2014 года, когда были масштабные военные действия. Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв 5 тысяч резервистов, которых, по данным СМИ, направят в подразделения Южного командования, Командования тыла Израиля и Оперативного управления Генштаба. Армия обороны Израиля так же получила одобрение Ганца на продолжение ударов по объектам террористов в секторе Газа.