Почему ракеты летят на израильтян, а извинений требует Кадыров

Международные посредники по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ЕС и ООН) призвали соблюдать и уважать статус-кво святых мест. «Призываем власти Израиля проявить сдержанность и отказаться от действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан. Обращаемся с призывом ко всем сторонам соблюдать и уважать статус-кво святых мест. Руководство обеих сторон несет ответственность за противодействие экстремистам, а также любым проявлениям насилия и подстрекательств», — сказано в заявлении спецпредставителей квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию 9 мая.



В ночь на 10 мая глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Израиль извиниться, так как вся вина палестинцев «была в том, что они хотели помолиться». «Мы также глубоко обеспокоены возможным выселением палестинских семей, многие из которых жили в своих домах в течение нескольких поколений», — сказал в свою очередь пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс. Столкновения продолжились.

