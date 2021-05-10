Кадыров потребовал извинений от Израиля из-за столкновений в Восточном Иерусалиме

По мнению Кадырова, израильские власти провели «ничем не оправданную силовую операцию» в Восточном Иерусалиме. «В последнюю пятницу Рамадана, когда тысячи верующих собрались в мечети Аль-Акса, туда вломился до зубов вооруженный израильский спецназ. В результате применения оружия и спецсредств получили ранения сотни мирных, безоружных людей. Вся их вина была в том, что они хотели помолиться», — заявил глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от властей Израиля извинений за столкновения с палестинцами в Восточном Иерусалиме. Об этом он 10 мая написал в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул: он считает важным, «чтобы все понимали: сами мусульмане не будут постоянно терпеливо ждать, пока эти бесконечные, циничные нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся», добавив, что Аль-Акса — одна из важнейших святынь для мусульман.

«Можно обыгрывать мои слова как угодно, но мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу и ради нашей веры», — заявил политик.

Он резюмировал, что «в создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее».

Беспорядки в районе Храмовой горы начались в Восточном Иерусалиме вечером 7 мая. В этом районе около недели не затихают акции протеста после того, как израильский суд разрешил выселить несколько арабских семей.

Президент Палестины Махмуд Аббас ранее призвал провести заседание Совбеза ООН из-за этой ситуации, а международное сообщество — взять ответственность за остановку агрессии против палестинского народа.