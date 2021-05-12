Фото: EPA/HAITHAM IMAD Поделиться Поделиться







По территории Израиля, по предварительной информации, за двое суток было выпущено около полутора тысяч ракет. Видео с места событий и реакцией на удары делятся местные жители в соцсетях 12 мая.

Обстрелам подверглись юг и почти весь центр страны. Сообщается о пяти погибших и 150 раненых. Большего количества погибших во многом удалось избежать благодаря системе «Железный купол».

Видео её работы в Нетании и Тель-Авиве публикует телеграм-канал «Израильские трудовые будни при коронавирусе».

Ракеты попадают по жилым домам и крупным инфраструктурным объектам.

Достается общественному транспорту.

Момент попадания одной из ракет по жилому кварталу в Холоне попал на видео.



Особое внимание палестинцы уделили обстрелу аэропорта Бен-Гурион.



С началом обстрела посетителей аэропорта эвакуировали.

Позднее стало известно о попадании ракеты в нефтепровод и нефтехранилище Эйлат-Ашкелон.

Повреждённый участок продолжает гореть до сих пор.



Минздрав и министерство экологии рекомендовали жителям Ашкелона не находиться долго на открытом воздухе. Местные жители, комментируя видео в соцсетях, ожидают роста цен на топливо и негодуют, обвиняя пожарных в бездействии. Для снижения рисков ранения или гибели местных жителей израильские чиновники распорядились закрыть школы во всех районах, которые подвергаются обстрелам (районы южнее Герцлии).

Ответным огнём израильские военные уничтожают объекты в секторе Газа.

В результате оказались снесены высотные здания. Момент падения 13-этажного дома попал на видео.



Палестинцы сообщают о 43 погибших, из которых 13 — дети, и почти трёхстах раненых в результате ударов Израиля.



В 10:43 по московскому времени появились первые сообщения об обстреле израильского военного внедорожника противотанковой ракетой.

По предварительным данным, в результате двое военных погибли, ещё двое госпитализированы с ранениями средней и лёгкой степени тяжести. По словам очевидцев, ракета была выпущена из северной части сектора Газа по району Натив а-Асара Израиля. Эвакуировать пострадавших пришлось под плотным миномётным огнём. Снаряды достигали жилых районов.

Около 14:50 по московскому времени из Израиля пришли сообщения об обстрелах районов городов Ашдод, Гадера, Беэр-Шева и Ашкелон.

Ракетные обстрелы территории Израиля начались 10 мая. Поводом для агрессии военного крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» стали беспорядки с участием израильских военнослужащих у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в ходе которых пострадало около 200 человек. На 18:00, согласно совместному заявлению ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация), запланирован ракетный удар по Хайфе и Эйлату.



О том, как конфликт выглядит изнутри, читайте в материале «Фонтанки».