В животном мире сезон пробуждений в самом разгаре. К активной жизни в Московском зоопарке вернулись бурундуки. Всего их четверо: три самочки и один самец, сообщает 19 апреля пресс-служба зоопарка. Летом эти грызуны из семейства беличьих могут жить и поодиночке, и переезжать друг к другу, но вот зимуют обязательно в разных вольерах. «Всё дело в тех же запасах, которые для грызунов очень важны. Пара бурундуков может начать делить еду, подворовывать её друг у друга, ссориться и нервничать, даже если запасов хватает обоим», — отмечают зоологи.

Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться







После пробуждения в вольере сибирских бурундуков беспорядок: на земле скорлупа от орехов, из дуплянок торчит войлок и сухая трава. Дело в том, что спячка у них не очень глубокая, иногда (в тёплые дни) они просыпаются, чтобы подвигаться и перекусить. Поэтому осенью в своих дуплянках зверьки делают обильные заначки — кучки орехов и семечек, а потом спят прямо на них.



Московский зоопарк