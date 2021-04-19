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Сородичи Чипа и Дейла проснулись в Москве поодиночке и в бардаке

В Московском зоопарке вышли из спячки бурундуки

В животном мире сезон пробуждений в самом разгаре. К активной жизни в Московском зоопарке вернулись бурундуки.

Всего их четверо: три самочки и один самец, сообщает 19 апреля пресс-служба зоопарка. Летом эти грызуны из семейства беличьих могут жить и поодиночке, и переезжать друг к другу, но вот зимуют обязательно в разных вольерах. «Всё дело в тех же запасах, которые для грызунов очень важны. Пара бурундуков может начать делить еду, подворовывать её друг у друга, ссориться и нервничать, даже если запасов хватает обоим», — отмечают зоологи.

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После пробуждения в вольере сибирских бурундуков беспорядок: на земле скорлупа от орехов, из дуплянок торчит войлок и сухая трава. Дело в том, что спячка у них не очень глубокая, иногда (в тёплые дни) они просыпаются, чтобы подвигаться и перекусить. Поэтому осенью в своих дуплянках зверьки делают обильные заначки — кучки орехов и семечек, а потом спят прямо на них.

Московский зоопарк

Бурундуки хорошо акклиматизируются и способны расселяться на большие территории: они живут в Сибири, на Урале, в Северной Монголии, встречаются на Южных Курилах. Их замечали даже в Московской области, хотя, возможно, туда они были завезены искусственно, отмечают в зоопарке.

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Комментарии (1)

Nafanka
Пара бурундуков может начать делить еду, подворовывать её друг у друга, ссориться и нервничать, даже если запасов хватает обоим
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Во! Точно! "На Буншу нашего похож!" (с) Прямо... как наш... бомонд, чиновники, бизнесмены и прочие "светские" бездельники, тьфу, Илитники! ))) Мне кажется - похожи... ))) Значит, они от бурундуков произошли... в основном? )))
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