Пингвины Гумбольдта и папуанские пингвины меняются местами в Московском зоопарке. Как сообщили в пресс-службе учреждения, первые теперь займут уличный вольер, а вот «папуанцы» отправятся в Дом птиц — свою «летнюю резиденцию».
«Для них этот переезд — уже привычная процедура. Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках — стараются сделать это побыстрее. Несколько секунд — и пингвинчики уже плещутся в новом бассейне. Для пингвинов это как переезд на дачу. Как в зимнем, так и в летнем вольере у них есть любимые места, которые они тут же занимают», — описали процедуру в зоопарке.
Московский зоопарк
Для папуанских пингвинов в вольере поддерживают температуру в 12 — 13 градусов, на улице им было бы слишком жарко. «Летом у них начинается сезон размножения, и в Доме птиц для них подготовлены специальные домики. Зоологи также предоставят папуанским пингвинам ассортимент камней, из которых те смогут строить гнезда, а ещё развлекаться, подворовывая друг у друга материалы», — рассказали в зоопарке.