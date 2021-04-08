Пингвины Гумбольдта и папуанские пингвины меняются местами в Московском зоопарке. Как сообщили в пресс-службе учреждения, первые теперь займут уличный вольер, а вот «папуанцы» отправятся в Дом птиц — свою «летнюю резиденцию».



«Для них этот переезд — уже привычная процедура. Бежать на маленьких лапках для пингвинов достаточно далеко. Поэтому сотрудники бережно переносят их на руках — стараются сделать это побыстрее. Несколько секунд — и пингвинчики уже плещутся в новом бассейне. Для пингвинов это как переезд на дачу. Как в зимнем, так и в летнем вольере у них есть любимые места, которые они тут же занимают», — описали процедуру в зоопарке.