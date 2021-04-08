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Розовое нечто. В Ленинградском зоопарке кенгурята показали носы из маминых сумок

В Петербурге кенгурята показались служителям зоопарка

Ленинградский зоопарк показал, как кенгурята высовываются из маминых сумок. Детёныши разновозрастные — один уже похож на родителей, а вот второй напоминает розовое нечто. Фото опубликованы в официальной группе зоопарка 8 апреля.

«Мы всегда с интересом наблюдаем за нашей семьей кенгуру — не зашевелится ли у кого-нибудь сумка? Ведь это будет значить, что вот-вот выглянут забавные малыши. Наши сумчатые обитатели каждый год радуют нас пополнением. 2021-й не стал исключением: в этот раз детёныши выглянули сразу у двух самок. Хлоя уже не раз становилась мамой, а вот Деметра стала ей впервые. Кенгурята разновозрастные: один из них родился примерно в октябре — ноябре 2020 года, а вот второй детёныш — в январе. Поэтому он ещё даже не покрылся шерстью», — объяснили в Ленинградском зоопарке.

Кенгурята появляются на свет в стадии эмбриона после кратковременной беременности, длящейся, как правило, 25–40 дней. Они совершенно не похожи на кенгуру. Скорее, на червячка с дыркой вместо рта. Новорожденные весят всего 1 грамм и помещаются в чайную ложку. Они цепляются маленькими передними лапками за шерсть матери и забираются в сумку. Увидеть их в это время невозможно — выглядывать из тёплого убежища они начинают только через несколько месяцев.

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Комментарии (1)

monch
Ну ведь отличная мимимишная новость!
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