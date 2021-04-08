Ленинградский зоопарк показал, как кенгурята высовываются из маминых сумок. Детёныши разновозрастные — один уже похож на родителей, а вот второй напоминает розовое нечто. Фото опубликованы в официальной группе зоопарка 8 апреля.



«Мы всегда с интересом наблюдаем за нашей семьей кенгуру — не зашевелится ли у кого-нибудь сумка? Ведь это будет значить, что вот-вот выглянут забавные малыши. Наши сумчатые обитатели каждый год радуют нас пополнением. 2021-й не стал исключением: в этот раз детёныши выглянули сразу у двух самок. Хлоя уже не раз становилась мамой, а вот Деметра стала ей впервые. Кенгурята разновозрастные: один из них родился примерно в октябре — ноябре 2020 года, а вот второй детёныш — в январе. Поэтому он ещё даже не покрылся шерстью», — объяснили в Ленинградском зоопарке.