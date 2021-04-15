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Жирафа обрадовалась весне так, что пустилась галопом. Московский зоопарк показывает удивительное

В Московском зоопарке жирафу Липу выпустили в уличный вольер

Чудесное видео сняли в столичном зоопарке. Там после потепления выбрались на улицу не только гориллы, но и жирафы.

Как сообщает 15 апреля пресс-служба зоопарка, кенийская жирафа Липа гуляет в уличном вольере, наслаждается весенним солнцем и компанией своей подруги — зебры Деборы.

«В первый свой выход на улицу Липа выбежала из павильона и долго носилась галопом по поляне. Кстати, вы когда-нибудь видели бегающего жирафа? Это удивительное зрелище. Кажется, что он как будто движется в замедленной съемке, но при этом бежит довольно быстро — скорость жирафа может достигать 60 км/ч. А само слово «жираф» — производное от арабского "быстро ходящий"», — рассказывают в зоопарке.

Московский зоопарк

В жирафе сказочно всё. У него огромный размер. Большинство животных сопоставимо с человеком, мы можем посмотреть в глаза даже медведю, хотя, конечно, делать это не стоит. Жирафу же можно посмотреть только в грудь. А видели ли вы, как он пьет? Жирафу очень трудно пить из источников: приходится сильно нагибаться — а сзади может подойти предприимчивый леопард. Зато жирафы могут пить раз в несколько дней, получая влагу из растений.

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Комментарии (4)

265112968
Жирафа, б...
Avs7153
Пусть жираф был неправ,
Но виновен не жираф,
А тот, кто крикнул из ветвей -
"Жираф большой, ему видней!"
(С)
155486892
Она обрадовалась, что её выпустили.
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