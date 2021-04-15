Чудесное видео сняли в столичном зоопарке. Там после потепления выбрались на улицу не только гориллы, но и жирафы.

Как сообщает 15 апреля пресс-служба зоопарка, кенийская жирафа Липа гуляет в уличном вольере, наслаждается весенним солнцем и компанией своей подруги — зебры Деборы.

«В первый свой выход на улицу Липа выбежала из павильона и долго носилась галопом по поляне. Кстати, вы когда-нибудь видели бегающего жирафа? Это удивительное зрелище. Кажется, что он как будто движется в замедленной съемке, но при этом бежит довольно быстро — скорость жирафа может достигать 60 км/ч. А само слово «жираф» — производное от арабского "быстро ходящий"», — рассказывают в зоопарке.