Среди новоприбывших — «очаровательные козлята». Как отметили в пресс-службе, окрасом детёныши пошли в папу: у всех есть белые «штанишки». Увидеть их можно будет только в мае — в «Детском уголке».

Ещё в зоопарке недавно вылупились 300 маленьких пауков-птицеедов. «При выходе из яиц они размером не больше грифеля карандаша. Но во взрослом состоянии размах их лап будет достигать 16 см. Эти членистоногие очень трогательно заботятся о своём потомстве: после откладки яиц, мама-паучиха заплетает их в кокон из паутины. Все время инкубации (а это три месяца!) она охраняет кладку и следит, чтобы влажность и температура были подходящими для появления потомства: для этого самка постоянно переворачивает кокон, переносит его и может даже добавлять и убавлять количество слоев паутины на нем», — рассказали специалисты о «пушистых крохах».