FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +6
77.17р91.78р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

300 паучат и козлята в белых «штанишках». Ленинградский зоопарк показал своих малышей

В Ленинградском зоопарке родились козлята

Фотографиями недавно родившихся животных, которые обычно скрыты от посетителей до достижения подросткового возраста, поделился 9 апреля Ленинградский зоопарк.

Среди новоприбывших — «очаровательные козлята». Как отметили в пресс-службе, окрасом детёныши пошли в папу: у всех есть белые «штанишки». Увидеть их можно будет только в мае — в «Детском уголке».

Ещё в зоопарке недавно вылупились 300 маленьких пауков-птицеедов. «При выходе из яиц они размером не больше грифеля карандаша. Но во взрослом состоянии размах их лап будет достигать 16 см. Эти членистоногие очень трогательно заботятся о своём потомстве: после откладки яиц, мама-паучиха заплетает их в кокон из паутины. Все время инкубации (а это три месяца!) она охраняет кладку и следит, чтобы влажность и температура были подходящими для появления потомства: для этого самка постоянно переворачивает кокон, переносит его и может даже добавлять и убавлять количество слоев паутины на нем», — рассказали специалисты о «пушистых крохах».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

ранее по теме

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний