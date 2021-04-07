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Как будто игрушечный. Маленький кудрявый барашек в Ленинградском зоопарке вышел в свет

В Петербурге в зоопарке подрастает самец валлийской овцы

Сложно поверить, что он не игрушечный, а настоящий — живой. Посетители Ленинградского зоопарка теперь могут с ним познакомиться.

Фото Ленинградского зоопарка из instagram.com/spbzoopark
Фото Ленинградского зоопарка из instagram.com/spbzoopark
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В зоопарке, как сообщает 7 апреля его Instagram, живёт семья валлийских овец: самец Яша и самки Бусинка и Пуговка, приехавшие из Москвы 1,5 года назад. А недавно семья расширилась. Малыш стал новогодним подарком: он родился 26 декабря. Три месяца он жил с мамой Бусинкой во внутренних помещениях зоопарка, а теперь он окреп, и его начали выпускать наружу.

Увидеть барашка можно в вольере рядом с верблюдами. «Пока он ещё подросток, но совсем скоро превратится в большого барана: вес взрослых самцов у этой породы может достигать 100 кг», — отмечают в зоопарке.

Фото Ленинградского зоопарка из instagram.com/spbzoopark
Фото Ленинградского зоопарка из instagram.com/spbzoopark

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