Сложно поверить, что он не игрушечный, а настоящий — живой. Посетители Ленинградского зоопарка теперь могут с ним познакомиться.
В зоопарке, как сообщает 7 апреля его Instagram, живёт семья валлийских овец: самец Яша и самки Бусинка и Пуговка, приехавшие из Москвы 1,5 года назад. А недавно семья расширилась. Малыш стал новогодним подарком: он родился 26 декабря. Три месяца он жил с мамой Бусинкой во внутренних помещениях зоопарка, а теперь он окреп, и его начали выпускать наружу.
Увидеть барашка можно в вольере рядом с верблюдами. «Пока он ещё подросток, но совсем скоро превратится в большого барана: вес взрослых самцов у этой породы может достигать 100 кг», — отмечают в зоопарке.