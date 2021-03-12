Комитет министров Совета Европы потребовал освободить Навального

Комитет министров Совета Европы указал на неисполнение Россией решения Европейского суда.
«Приведение в исполнение приговора <...> полностью противоречит выводам и духу решения Европейского суда», — говорится 12 марта в заявлении высшего органа, следящего за исполнением решений ЕСПЧ.
В заявлении говорится, что в 2017 году ЕСПЧ признал «несправедливым» приговор по делу «Ив Роше» в отношении Навального и его брата. В Европе высказали «глубокую озабоченность» тем, что в 2021-м российский суд удовлетворил ходатайство федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный. В ЕС призвали Россию «принять все возможные меры» для отмены приговора.
Министры Совета Европы намерены вернуться к вопросу Алексея Навального летом.