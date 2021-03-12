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Комитет министров Совета Европы потребовал освободить Навального

Комитет министров Совета Европы указал на неисполнение Россией решения Европейского суда.

«Приведение в исполнение приговора <...> полностью противоречит выводам и духу решения Европейского суда», — говорится 12 марта в заявлении высшего органа, следящего за исполнением решений ЕСПЧ.

В заявлении говорится, что в 2017 году ЕСПЧ признал «несправедливым» приговор по делу «Ив Роше» в отношении Навального и его брата. В Европе высказали «глубокую озабоченность» тем, что в 2021-м российский суд удовлетворил ходатайство федеральной службы исполнения наказаний о замене условного срока на реальный. В ЕС призвали Россию «принять все возможные меры» для отмены приговора.

Министры Совета Европы намерены вернуться к вопросу Алексея Навального летом.

Дело против Алексея и Олега Навальных возбудили в 2012 году по заявлению гендиректора «Ив Роше Восток» Бруно Лепру. Как считает следствие, Олег Навальный убедил «Почту России», в которой занимал руководящую должность, заключить заведомо невыгодный договор о перевозке. В 2014 году его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Его брат Алексей был осуждён условно на 3,5 года с пятью годами испытательного срока за мошенническое хищение средств компании «Ив Роше». После возвращения в Россию в этом году условный срок оппозиционера по этому делу заменили на реальный. Минюст РФ уже заявил, что освобождение Навального по требованию ЕСПЧ невозможно. ЕС ввёл первый пакет санкций 2 марта из-за дела Навального.

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Комментарии (18)

Piter Russo
Требуем снятия всех обвинений с Эдварда Сноудена!
Modest_5e4ce41f7533b
Новость-перекличка ярых патриотов. Да как они смеют нам что-то указывать без гуманитарной помощи!
Piter Russo
Свободу Ориол Жункерасу! Каталония будет свободной! :-)
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