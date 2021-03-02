ЕС ввёл антироссийские санкции из-за дела Навального. В списке четыре «высокопоставленных должностных лица»

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.



Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях этих трёх стран, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».



После возвращения в Россию оппозиционера задержали, а затем Симоновский районный суд заменил ему условный срок на реальный.

