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ЕС ввёл антироссийские санкции из-за дела Навального. В списке четыре «высокопоставленных должностных лица»

Европейский союз согласовал санкционные действия из-за произошедшего с российским оппозиционером.

«Евросоюз вводит санкции в отношении российских чиновников, связанных с тюремным заключением [Алексея] Навального», — сообщает 2 марта немецкое агентство DPA.

По информации собеседников издания, правовой акт о новых ограничениях уже принят и в скором времени будет опубликован в официальном журнале ЕС, после чего будет считаться вступившим в силу.

В список попали генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил ввести санкции еще в конце прошлого года.

Это не первый раз, когда российские высокопоставленные силовики попадают в санкционные списки Запада. Так, после событий на Украине 2014 года Америка ввела ограничения в отношении главы Росгвардии. США внесли Александра Бастрыкина в «список Магнитского», а Великобритания — в свой аналог за подозрения в нарушении прав человека. В «Кремлёвский список» США 2018 года (перечень чиновников и бизнесменов, которые, по версии американской стороны, близки к высшему руководству России) вошли руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. 2019 году последовали санкции Запада после задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Глава Росгвардии попал в канадский список.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях этих трёх стран, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

После возвращения в Россию оппозиционера задержали, а затем Симоновский районный суд заменил ему условный срок на реальный.

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Комментарии (31)

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Как я рад этой новости
Papsik
Ну и при чем тут Россия? Народ к ним не имеет никакого отношения
lexus
Почему Запад вводит такие глупые санкции? Понятно дело, Навальный их особо не интересует, но почему санкции настолько формальные, что диву даёшься. Они сами говорят, что из России около 100 тыс. семей переводят свои накопления к ним Европу, так почему они их не трогают, это же десятки млрд евро. Мне, почему-то, кажется, эти люди, им, как раз, и выгодны, они больше всех опустошают нашу экономику.
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