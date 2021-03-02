ЕС ввёл антироссийские санкции из-за дела Навального. В списке четыре «высокопоставленных должностных лица»

Европейский союз согласовал санкционные действия из-за произошедшего с российским оппозиционером.
«Евросоюз вводит санкции в отношении российских чиновников, связанных с тюремным заключением [Алексея] Навального», — сообщает 2 марта немецкое агентство DPA.
По информации собеседников издания, правовой акт о новых ограничениях уже принят и в скором времени будет опубликован в официальном журнале ЕС, после чего будет считаться вступившим в силу.
В список попали генпрокурор Игорь Краснов, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил ввести санкции еще в конце прошлого года.
Это не первый раз, когда российские высокопоставленные силовики попадают в санкционные списки Запада. Так, после событий на Украине 2014 года Америка ввела ограничения в отношении главы Росгвардии. США внесли Александра Бастрыкина в «список Магнитского», а Великобритания — в свой аналог за подозрения в нарушении прав человека. В «Кремлёвский список» США 2018 года (перечень чиновников и бизнесменов, которые, по версии американской стороны, близки к высшему руководству России) вошли руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. 2019 году последовали санкции Запада после задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Глава Росгвардии попал в канадский список.