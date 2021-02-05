Суд Навального по делу о клевете на ветерана перенесли

Бабушкинский суд Москвы решил перенести рассмотрение дела о клевете на ветерана Игната Артеменко.

«Судья объявляет перерыв до 12 февраля», — сообщает 5 февраля «Медиазона». Алексей Навальный выступал против такого решения. Оппозиционер посчитал, что «прижал к стенке» обвинение, из-за чего якобы и решили сделать перерыв. В самом начале заседания Навальный заявил, что до сих пор не ознакомился с материалами дела. Судья Вера Акимова напомнила, что дело было передано еще в августе. Оппозиционер отметил, что в августе у него были «другие дела», намекая на отравление и кому.

Потерпевший ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко присутствовал на заседании по видеосвязи. Навальный заявил, что родственники оскорбленного якобы используют его. «Я смотрю вот на это на все. Реально, мне противно <...> Вы несчастного человека <...> используете как куклу», — заявил Навальный. Он ходатайствовал, чтобы ветерану разрешили снять маску и отвечать лежа.

Прокурор в заседании озвучил версию следствия: Навальный, «имея умысел на публичное распространение заведомо ложных сведений», 2 июня примерно в 11 часов 31 минуту в своем персональном Telegram-канале разместил вышеуказанный ролик, а под ним опубликовал сообщение: «О, вот они голубчики. Это позор страны. Люди без совести».

Алексей Навальный в ответ на вопрос судьи заявил, что виновным себя не признает. Он уверен, что не мог распространять заведомо ложные данные, так как даже не знал Артеменко.

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев настаивал, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления. Позицию защиты он опубликовал в своем Twitter. По словам адвоката, лингвистическая экспертиза, которую они заказали, установила, что в комментариях Навального есть негативная информация, но она не является клеветой. По оценке защитника, целью судов над Навальным якобы является удар по его антикоррупционным расследованиям и возможности участвовать в выборах.



Оппозиционер, в свою очередь, уверен, что дело против него «изобрели не следователи, а пиарщики». По оценке Навального, его хотели противопоставить «чему-то более святому».

Навальный во время заседания обратил внимание, что рядом с ветераном стоит «женщина в розовом», которая якобы подсказывает Артеменко. Навальный потребовал раскрыть, кто находится в комнате с потерпевшим. Чуть позже выяснилось, что это дочь Артеменко. Также по поручению суда с потерпевшим была и другая судья. «Она подсказывает ему?», — спросил Навальный и попросил показать женщину. Оппозиционер ерничал: «Она что там, голая?». Акимова отказала в просьбе и напомнила о «тайне на изображение».

Ветеран, в свою очередь, потребовал публичные извинения от Навального, чтобы «защищать свою честь». «Я хочу чтобы Навальный публично извинился передо мной и памятью актера [Василия] Ланового», — заявил он. По словам Артеменко, его «огорчило», что его назвали «предателем Родины». Ветеран напомнил, что он был в партизанском движении, воевал на белорусском фронте и получил ранение.



Во время суда Артеменко стало плохо и ему вызвали скорую. Из-за плохого самочувствия ветерана заседание было прервано.

Свидетельницей по делу выступила 95-летняя соседка потерпевшего Галина Маргулис, которая уверена, что ветерана «оболгали». Прокурор Екатерина Фролова спросила у нее, предавал ли Артеменко свою страну? «Я даже не могу ответить на этот вопрос», — сообщила женщина. Навальный поинтересовался у свидетельницы: что белорусские партизаны, к которым относился ветеран, сделали бы с теми, кто «украл их пенсии и построил на них дворец»? Вопрос был снят судьей.

Еще одним свидетелем выступил Владимир Акимов, который прочитал высказывания Навального в интернете. Его «задело» написанное, и он написал заявление на блогера.

Другим свидетелем по делу о клевете стала сиделка ветерана, гражданка Таджикистана Фатима Тимурова. По ее словам, Артеменко стало плохо после высказываний блогера. Навальный посчитал, что женщина рассказала «заученный текст».

В суд также пригласили внука ветерана Игоря Колесникова, который посоветовал Навальному «быть мужчиной». Он признался, что сначала хотел оградить деда от информации об оскорблении оппозиционером, однако сделать этого не удалось. Сам Колесников узнал о словах блогера от журналистов.

