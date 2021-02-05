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Суд над Навальным о клевете прервали. Ветерану стало плохо

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артёменко, который обвинил политика и блогера Навального в клевете, стало плохо во время судебного заседания.

«Судья, которая находится в квартире с ветераном, просит перерыв из-за плохого самочувствия Артеменко», — сообщает 5 февраля «Медиазона».

Потерпевшему, который присутствует на заседании по видеосвязи, вызвали скорую помощь. После этого был объявлен перерыв на 10 минут.

«Я с самого начала сказал, что так и будет! Потому что вы над ним издеваетесь!» - приводит реакцию Навального штаб оппозиционера в Москве.

До ухудшения самочувствия 94-летний ветеран потребовал от Алексея Навального «публичных извинений», так как его «огорчило» высказывание оппозиционера о предательстве Родины. Артёменко напомнил, что он воевал и был ранен.

Навальный, в свою очередь, считает, что ветерана якобы «используют». Он полагает, что дело о клевете придумали «пиарщики».

После этого был объявлен перерыв на 10 минут, а затем он был продлен до 15.00.

Вчера, 4 февраля, стало известно, что заседание по делу о клевете пройдет в здании Бабушкинского суда. 2 февраля Симоновский районный суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Навальному условный срок на реальный. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы составил 2 года и 8 месяцев.

Дело о клевете было возбуждено в отношении оппозиционного политика в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в Youtube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции.

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Комментарии (88)

Thunder
Идеальный "потерпевший" для травли Навального. Если вдруг помрет во время своего пламенного спича - Алексею запишут лет 10 за это))
Новости смехдержавы с каждым днем всё маразматичнее. Назвал холуя холуем - получи уголовку. А потом что? Не назвал Путина Императором - расстрел?
265053042
Поддерживающие Навального в его оскорблениях ветерана - потенциальные гитлеровские полицаи. Те за марки расстреливали своих соотечественников, а нынешние за доллары готовы подстелиться под Вашингтон и продать и совесть и мать родную.
O-o!
Позорище!! Дедушка уже в том возрасте, когда понимают и мыслят в лучшем случае устоявшимися инстинктами, больной - и какая падла поволокла его в суд? Сколько же той падле бабок за это шоу отбашляли? Подонки...
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