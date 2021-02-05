Суд над Навальным о клевете прервали. Ветерану стало плохо

Ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артёменко, который обвинил политика и блогера Навального в клевете, стало плохо во время судебного заседания.
«Судья, которая находится в квартире с ветераном, просит перерыв из-за плохого самочувствия Артеменко», — сообщает 5 февраля «Медиазона».
Потерпевшему, который присутствует на заседании по видеосвязи, вызвали скорую помощь. После этого был объявлен перерыв на 10 минут.
«Я с самого начала сказал, что так и будет! Потому что вы над ним издеваетесь!» - приводит реакцию Навального штаб оппозиционера в Москве.
До ухудшения самочувствия 94-летний ветеран потребовал от Алексея Навального «публичных извинений», так как его «огорчило» высказывание оппозиционера о предательстве Родины. Артёменко напомнил, что он воевал и был ранен.
Навальный, в свою очередь, считает, что ветерана якобы «используют». Он полагает, что дело о клевете придумали «пиарщики».
После этого был объявлен перерыв на 10 минут, а затем он был продлен до 15.00.