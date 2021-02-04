Навального в пятницу ждёт ещё один суд

Российского оппозиционера в пятницу, 5 февраля, доставят в столичный суд для рассмотрения дела о клевете.



«Доставка Алексея Навального будет», — сообщила 4 февраля пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева РИА Новости.

По ее словам, дело о клевете слушает Мировой суд, однако само заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, чтобы внутрь могли попасть журналисты.

Накануне Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев.