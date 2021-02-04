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Навального в пятницу ждёт ещё один суд

Российского оппозиционера в пятницу, 5 февраля, доставят в столичный суд для рассмотрения дела о клевете.

«Доставка Алексея Навального будет», — сообщила 4 февраля пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева РИА Новости.

По ее словам, дело о клевете слушает Мировой суд, однако само заседание пройдет в здании Бабушкинского суда, чтобы внутрь могли попасть журналисты.

Накануне Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев.

Дело о клевете было возбуждено в отношении оппозиционного политика в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам в Конституции.

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Комментарии (29)

Макс Никольский
то есть завтра опять невский и окрестности перегородят/заблокируют?
спасибо, что предупредили.
Юра Алекс
СВОБОДУ НАВАЛЬНОМУ!!!
Ингр
Подонок этот негодяй! Пусть бы оставался в своей Германии предатель родины! Руку на святое поднял, на наших Победителей! Им все можно простить за то, что сделали для нас. А этой мрази теперь нет прощения! Гори в аду чертила!
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