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ЕСПЧ потребовал освободить Навального

Европейский суд по правам человека высказал свою позицию по делу российского оппозиционера.

«Палата из семи судей суда постановила, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства, указать правительству России в соответствии с правилом 39 регламента суда освободить заявителя [Алексея Навального]», — говорится 17 февраля в заявлении суда, которое опубликовано на сайте Навального.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что российские власти должны выполнить решение ЕСПЧ.

В 2017 года суд в Страсбурге признал «несправедливым» приговор по делу «Ив Роше» в отношении Навального. После возвращения в Россию в этом году условный срок оппозиционера по этому делу заменили на реальный. Минюст РФ уже заявил, что освобождение Навального по требованию ЕСПЧ невозможно.

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Комментарии (23)

sakorol
Навальный, сам сдался, сидел бы у себя дома в германии
Maxic_84
Ни при каких обстоятельствах они его не освободят. Наоборот из всех утюгов будут сейчас визжать что Навальный агент запада, инопланетян ну и прочий бред по методичке.
nuga
Навальный ещё не дошел до нужной кондиции,как Ассанж или Сноуден.Пусть их освобождают от лап ЦРУ и британской тюрьмы. Навальный даже мозоль и вес не насидел,а уже истерика.Валерьянки этим истерикам.
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