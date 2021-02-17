ЕСПЧ потребовал освободить Навального

Европейский суд по правам человека высказал свою позицию по делу российского оппозиционера.



«Палата из семи судей суда постановила, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства, указать правительству России в соответствии с правилом 39 регламента суда освободить заявителя [Алексея Навального]», — говорится 17 февраля в заявлении суда, которое опубликовано на сайте Навального.

Адвокат оппозиционера Ольга Михайлова заявила, что российские власти должны выполнить решение ЕСПЧ.

В 2017 года суд в Страсбурге признал «несправедливым» приговор по делу «Ив Роше» в отношении Навального. После возвращения в Россию в этом году условный срок оппозиционера по этому делу заменили на реальный. Минюст РФ уже заявил, что освобождение Навального по требованию ЕСПЧ невозможно.