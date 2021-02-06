В постановлениях суда — «коронавирусная» статья, но в отделениях полиции у них отбирали защитные маски, потому что на масках «есть завязочки». На сегодняшний день лужский ИВС — самое отдалённое место, куда посылали из Петербурга. И, размести этот изолятор объявление на «букинге», получил бы все пять звезд и массу положительных отзывов.

«Фонтанка» в ночь с пятницы на субботу проделала путь вслед за волонтёрами, чтобы посмотреть, как выходят на свободу те, кому в Петербурге шконки не хватило. И найти ответ на вопрос, кто все эти люди.

Волонтёры буквально выстраивались в очередь, чтобы за 140 километров съездить в Лугу, часть экипажей в итоге остались в резерве. По всему выходило, что в машинах добровольцев достаточно мест, чтобы вывезти в центр Петербурга всех, кто томится в 35-местном лужском ИВС, и личный состав в придачу.

Легковые автомобили начали собираться на парковке перед казенным домом около десяти вечера. Связь держали через Telegram. Всех трижды предупредили, что бортов хватает, но всё равно на 9 человек, которых обещали отпустить в ночь с 5 на 6 февраля, прибыло 10 машин.

Координировала процесс девушка Даша. «Я не правозащитник. Это произошло случайно, — рассказала она «Фонтанке». — Всё началось с того, что мне нужно было сделать передачу во Фрунзенский районный суд знакомой, с которой мы гуляли 31 января, а потом её задержали в день суда над Навальным на Невском. Я моргнула, и вот я здесь». Пару дней назад Даша пришла к зданию суда с пакетом и обнаружила там ещё пять таких же, как она. Ни их, ни пакеты внутрь не пускали. Тогда Даша и компания решили просто ждать у входа и людям, которые будут выходить с арестами, давать в руки воду и еду. Так началась история стихийной самоорганизации петербуржцев, которые решили помогать задержанным на несанкционированных акциях.

5 февраля первые волонтёры из Петербурга приехали в Лугу к 10 утра. «С 11 до 19 часов мы находились в отделении, оформляли 24 передачи на каждого, кто был привезён из Петербурга отбывать административный арест, — говорит Даша. — В передачи кладём типичный набор арестанта: 2–3 бутылки воды по 1,5, яблоки, бананы, снеки (вроде крекеров), печенье, булочки, шоколад или конфеты, колбасу и сыр в нарезке. Плюс — гигиена: зубная щётка, паста, как можно больше влажных салфеток. Сигареты и спички. Сюда, например, мы старались в каждую передачу положить тапочки». Обычно добровольцы покупают передачи за свой счёт, потом присылают чеки и номера своих карт в группы помощи задержанным в соцсетях, и там желающие могут компенсировать расходы полностью или частично. Когда чек закрывается, пишут, что больше не нужно присылать деньги. Всё — на доверии. «Я сама ещё не отправляла чеки, у меня пара есть, но мне рассказывали, что на закрытие чеков бывает буквально очередь желающих из тех, кто не может помочь физически по каким-то причинам, но очень хочет», — говорит Даша.

В ожидании освобождающихся из-под стражи водители прямо на парковке знакомятся между собой. С будущими пассажирами они тоже никогда прежде не встречались. Николаю 38 лет, работает программистом. Живёт на юге города, поэтому добрался быстрее всех, всего за два часа. «Я считаю, что бывают жизненные ситуации, в которых надо помогать людям, — говорит он. — Я — волонтёр «ВНД78», это взаимопомощь на дорогах. Мне сегодня тоже помогли, с утра у меня машина не завелась. Приехал человек, дал прикурить, иначе я бы сюда не доехал. То, что людей среди ночи выпускают на мороз в другом регионе, — это, в принципе, угроза для жизни. Надо помогать. 31 января я гулял. Без происшествий. Навальный — не мой кандидат. Но он — такой же гражданин, как и все остальные. Когда закон применяется выборочно, это несправедливо». 34-летний веб-разработчик Евгений довольно часто волонтёрит «то тут, то там». Недавно отвозил на машине корма в приют для животных. «Я приехал, потому что у меня был внутренний запрос, — рассказал Евгений «Фонтанке». — Понятно, что перевести какое-то количество денег на помощь задержанным — легко. А вот потратить несколько часов своего личного времени — это уже сложнее. Это уже немного другой уровень поддержки. Выходить самому и получать по голове дубинкой и удушаться пакетом в каких-нибудь заведениях мне всё-таки боязно. А это — то, что я могу сделать. Я не являюсь сторонником Навального. Я сторонник нормального политического процесса, когда и такие, как Навальный, могут заниматься политикой тоже. Избирательное применение закона по отношению к любым людям я не поддерживаю. На месте Навального мог оказаться любой человек в нашей стране».

В 23 часа все водители и волонтёры собираются у входа в ИВС. Первый задержанный, Дмитрий Павлов, выходит спустя 15 минут. Настроение у него бодрое, вид здоровый. Административный арест прервал его стажировку: Дмитрий устраивается на работу оператором на один из государственных телеканалов. «Меня и мою девушку арестовали в ночь со 2 на 3 февраля, — говорит он. — Мы подошли к метро, но станция была закрыта. Тогда мы двинулись к автомобилю каршеринга. Переходили Невский в районе домов 114–116. Народу вокруг было немного. Вдруг подъезжает несколько машин ОМОНа. Может быть, это и не ОМОН был, а полиция, я не разбираюсь. Народ от «космонавтов» начинает бежать на нас. Мы от испуга рефлекторно побежали тоже, потому что не поняли, что происходит. Впереди — тоже «космонавты». У меня рвётся карман, вылетает карточница с правами, банковскими картами, падают на землю ключи. И вот мы с девушкой стоим, и один сотрудник забирает меня, второй — её. Задерживали довольно вежливо, но не представились. Первую ночь, до 9 утра 3 февраля, мы провели в отделе полиции. Оттуда нас повезли на суд. Никому не дали адвоката, сказали, что адвокат положен только по уголовным делам. Никаких ходатайств написать не дали. Я ждал своего суда до 18 часов. Поесть давали только то, что было в передачках. Для меня этот суд был большим стрессом. Я подал ходатайство на ознакомление с делом и ещё час взял на то, чтобы почитать его, хотя бы разобраться, что к чему. Потом позвонил адвокату, проконсультировался с ним. Толку было от этого не много, но, по крайней мере, мне дали меньше всех. Около 22 часов 3 февраля мы вернулись в 12-й отдел полиции. И оттуда нас уже разбросали: десятерых увезли в другие отделения, меня и ещё шестерых оставили. Сказали, утром повезут в изолятор на «Чернышевскую». Поспали на сдвинутых металлических стульях, кому-то разрешили прилечь в камерах. Около 13 часов 4 февраля повели в автобус. И уже по пути в автобус сказали, что везут в Лугу. Где-то в 16 часов привезли сюда, до 21 часа нас здесь оформляли. Я попал в камеру, сутки досидел. Моя девушка сейчас в изоляторе Петроградского района, ей дали четверо суток. Почему мне три, а ей четыре — мы не знаем. Как мы поняли, на первых судах всем задержанным 2 февраля давали арест. Позже, видимо, когда стало ясно, что мест в изоляторах нет, начали давать штрафы».

Дмитрий отмечает, что всем задержанным вменили статью, связанную с коронавирусом, но нигде коронавирусная дистанция и другие эпиднормы не соблюдались. «Изолятор нормальный. Сотрудники полиции везде были с нами максимально обходительны, в том числе и в этом отделении, — говорит освобожденный Дмитрий. — И огромнейшее спасибо всем волонтёрам. Мы сидели в камере впятером, и нам за день прислали десять огромных пакетов еды! Мы, пожалуй, никогда столько еды не видели. Когда видишь такую поддержку, понимаешь, что всё это не зря. Один из моих сокамерников даже расплакался, чувствуя такую поддержку. Со мной сидели веб-разработчик, теоретический физик, художник и обычный студент. Ну и я — оператор-монтажёр. Мы сидели и думали: мы же просто вышли, ничего такого не сделали. Но теперь в будущем, даже если мы по каким-то причинам не сможем выходить, мы обязательно будем волонтёрить. Мы не революционеры, мы просто за то, чтобы Россия была свободной и чтобы всё было у всех хорошо. Мы ни в коем случае не хотим внести хаос. Но невозможно уже терпеть весь этот произвол. Когда за вами стоит правда изначально, бояться нечего. Я уверен, что мне удастся обжаловать постановление об аресте. В моём деле, например, говорилось, что к нему был приложен видеоматериал на CD-диске, подтверждающий мою вину, а никакого диска на самом деле не было».