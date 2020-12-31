В Петербурге на Новый год пользуется шубой только моль, и так — пять лет. Что с погодой в ночь на 1 января

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Пока метеорологи заглядывают в синоптические карты и уточняют, с плюсом или минусом Петербург войдёт в новый год, предлагаем вспомнить погоду в Северной столице за последние несколько лет. Если ориентироваться на неё, то резиновые сапоги лучше бы далеко не убирать.

Год назад погоду в Петербурге определяли атлантические циклоны, и лучшим аксессуаром был зонтик. Декабрь тогда заканчивался слякотью, дождями и лёгким плюсом. За пару дней до 1 января появился намёк на зиму, но чуда не произошло. 31 декабря 2019-го утром в городе были +4° и морось. Вечерние +1° ночью, по данным World-weather.ru, сползли до -3°, и всё-таки пошёл мокрый снег. Gismeteo уверен, что такие осадки корректнее все же называть дождём.

А вот под конец 2018 года Петербург подморозило. Погодные сервисы запомнили -1° …-3°, в течение дня было пасмурно и без осадков, однако ближе к утру 1 января город немного припорошило.

Что с погодой в ночь с 31 декабря на 1 января 2020/2021 Инфографика: Кирилл Григошин, «Фонтанка.ру»

31 декабря 2017-го также выдалось бесснежным. Впрочем, заметных осадков не было последние десять дней месяца. В канун Нового года, по данным World-weather.ru, днём было на градус выше нуля, ночью — на градус ниже. Gismeteo сообщает, что минуса всё же не было: +2° ночью, +1° днём. Снег пошёл наутро, но к вечеру 1 января снова стал дождём. В конце 2016-го шубой могла пользоваться разве что моль. Первый зимний месяц не баловал снегом — в третьей декаде декабря термометр показывал уверенный плюс. За три дня до Нового года ночами немного похолодало, но в ночь на 1 января было +3°, а по данным Gismeteo, даже +5°. Пасмурно, днём накрапывал дождь. В декабре 2015 года Петербург накрыла волна аномального тепла. Однако капризная погода, отметившись чередой рекордов, преподнесла сюрприз. И если за десять дней до Нового года фиксировали +10°, то за день такая же цифра была уже со знаком минус. По данным World-weather.ru, днём в последний день года было 3–4° ниже нуля и без осадков, а по информации Gismeteo — до -6°. При этом первый день нового года прошёл при температуре до -13°, а вскоре столбик термометра опустился до 20° ниже нуля.

Еще 21 января синоптики о начале 2021-го говорить не брались, тем более — на праздничную ночь. Предварительные прогнозы разнятся. «Яндекс» сулит −1°…0° с дождём днём и, возможно, небольшим снегом к вечеру. Gismeteo видит снег с дождём и плюсовую температуру. 30 января вечером ГУ МЧС по Петербургу опубликовало следующее предсказание синоптиков: петербургская погода не одарит горожан солнцем, морозом и хрустящим под ногами снегом. Вместо этого будет пасмурно, тепло и дождливо.