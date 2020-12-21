То дождь, то снег. Какой будет предновогодняя неделя в Петербурге и что ждать от погоды в ночь на 1 января

Новый год всё ближе и ближе — до праздничной ночи осталось полторы недели, но с погодой до сих пор ясности нет. Как обычно, свои коррективы вносит близость к морю. Тёплые массы, идущие с Балтики, в один момент могут растопить снег, поднять столбики термометров. 21 декабря главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать горожанам в эти последние дни странного 2020 года.



По словам Александра Колесова, пока невозможно говорить, какой будет погода в новогоднюю ночь. Пока даже в Северо-Западном гидрометцентре не уверены, плюс или минус установится в городе. В одном главный синоптик уверен точно — с 25 до 29 декабря включительно в Петербурге будет холодно, а жители Ленобласти и вовсе почувствуют настоящую зиму. 30-го числа, возможно, снова начнётся потепление, но никакой уверенности в этом нет.