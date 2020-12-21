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То дождь, то снег. Какой будет предновогодняя неделя в Петербурге и что ждать от погоды в ночь на 1 января

Новый год всё ближе и ближе — до праздничной ночи осталось полторы недели, но с погодой до сих пор ясности нет. Как обычно, свои коррективы вносит близость к морю. Тёплые массы, идущие с Балтики, в один момент могут растопить снег, поднять столбики термометров. 21 декабря главный синоптик Петербурга рассказал, чего ждать горожанам в эти последние дни странного 2020 года.

По словам Александра Колесова, пока невозможно говорить, какой будет погода в новогоднюю ночь. Пока даже в Северо-Западном гидрометцентре не уверены, плюс или минус установится в городе. В одном главный синоптик уверен точно — с 25 до 29 декабря включительно в Петербурге будет холодно, а жители Ленобласти и вовсе почувствуют настоящую зиму. 30-го числа, возможно, снова начнётся потепление, но никакой уверенности в этом нет.

«Фонтанка» обещает держать своих читателей в курсе.

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Комментарии (1)

264626381
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....,
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