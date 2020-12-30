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Без солнца, с плюсом и под дождём. Погода не подготовила подарков для петербуржцев на Новый год

Петербургская погода не одарит горожан солнцем, морозом и хрустящим под ногами снегом. Вместо этого будет пасмурно, тепло и дождливо. Прогноз погоды на 31 декабря опубликован на сайте городского управления МЧС.

Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, в последний день уходящего года ожидается облачная погода. В течение дня пройдёт мокрый снег с дождём. Порывы южного, юго-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от нуля до +2 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, утром и днём – понижаться.

Ранее о погоде на предстоящие праздники «Фонтанке» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, в ближайшие несколько дней ожидается незначительное потепление, но отчаиваться не стоит — уже после новогодней ночи столбики термометров начнут опускаться, и есть шанс, что установится лёгкий мороз.

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Комментарии (1)

virusanet
дождь смоет всё дерьмо прошлогоднее,
и заживём!
быть может...

хе-хе.
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