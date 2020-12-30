Без солнца, с плюсом и под дождём. Погода не подготовила подарков для петербуржцев на Новый год

Петербургская погода не одарит горожан солнцем, морозом и хрустящим под ногами снегом. Вместо этого будет пасмурно, тепло и дождливо. Прогноз погоды на 31 декабря опубликован на сайте городского управления МЧС.



Как сообщает ведомство со ссылкой на синоптиков, в последний день уходящего года ожидается облачная погода. В течение дня пройдёт мокрый снег с дождём. Порывы южного, юго-восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от нуля до +2 градусов. Атмосферное давление ночью будет меняться мало, утром и днём – понижаться.

